高耀威／長濱船團航海日誌

長濱船團的第一艘南島式支架帆船，由團長兼冰淇淋店老闆研發製作，夥伴們協力幫忙之外，也陸續訓練成為水手。夏威夷耆老uncle K以祝福的心將她命名為Hele Me Ka makani，直譯是隨風而行，makani是夏威夷語「風」，我們以此字取了船的中文名「瑪卡妮」。有了船之後，經常練船，再藉著每次的經驗，累積技術並適當調整船隻，是船團夥伴們的日常。

那天一早，長濱的冰淇淋店老闆約了船團的夥伴到秀姑巒溪出海口練習，這個時間我很掙扎，因為當日下午好友來訪，晚上又要開夜車到台北，中間還有許多事情得做，有點擔心體力能否負荷。大約思考了幾秒鐘，我仍說要去－－難得時間允許，想駕舟的心也在躁動。

前晚大家已經先把船及配件裝載至車上，一群人三台車，北行約二十分鐘便抵達靜浦的太陽廣場，太陽正大的秀姑巒溪出海口在等著我們。將船抬至岸邊，大夥綁繩lashing的技術日益純熟，將outrigger的船身組裝完成後，團長提議先不架帆，大家兩兩輪流登船，進行一人划槳一人操舵的練習。

與我組隊的人，同時也是我們長濱吉他社的老師。他划槳我操舵，這是我第一次掌舵，把舵往水裡壓下，立刻感覺到水的力量，慢慢試著將船、水、舵三位連成一體，眼睛專注看著船頭與目標的直線，沒想到相當順利，精確地在預定航線滑行。忍不住忘情大喊：「該不會我是操舵天才！」這種阿Q式精神勝利法，對我這種不太篤實的人特別有效。

接著再換手。是，我才剛學會不到二十分鐘，就要換我帶人了，另一位船員是長濱國中老師。其實，過去人生中碰過不少這樣的經驗，例如在軍中的伙房，才被學長帶著煮一頓午飯，晚餐我就獨挑大梁煮給七個人吃。可怖的軍中廚房就那樣給熬過來了。這次換我划槳，國中老師練習當舵手，船航行至接近出海口之際，我們照例要右轉U turn。但我指令下得太遲，老師也有點緊張，而且還沒練習過「以槳當舵」來加強轉彎的力道。於是，船在出海口的強水流牽引下，不斷漂去。同時間，腦中浮現團長的叮嚀：「千萬不要靠近出海口！」

試著冷靜下來，我立刻決定放棄往右旋的念頭，指示舵手順水流方向，讓船逆時針左旋。當船一掉頭，再奮力地划槳，並以餘光判斷位置，確定我們正在脫離出海口。等到進入較平靜的水域後，才鬆一口氣。這可能不過幾分鐘的時間，當下手腦之間幾乎沒有思考的餘裕，只能即時判斷並行動，對於我們兩位新手，算是小小的震撼教育。

每次練船後，團長都會希望我們寫下「航海日誌」，我心中常冒出疑問：出海口練習算是「航海」嗎？然後醒悟當我們乘風離岸的那一刻，就是在航行了。寫下日誌除了有助於與夥伴們分享經驗，還能從此時的離岸起步，更確立「航海」的壯志。所以我寫下這篇，順便招募看完文章後內心燃起某中花火的你。