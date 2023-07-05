「一天當三天用」，形容台灣人勤勞高效，而我成為駐非洲史瓦帝尼醫師後，則體驗到「三天當一天用」的非式生活。非洲人做事速度一向緩慢，一天能完成一件事，即可說是非常有效率。別說非洲人，就連非洲的蟑螂、螞蟻，行動都特別緩慢，也許是環境使然。

台灣晶片做得好，連帶人腦也高速運轉，同時處理多項工作已是基本內建功能，以至於在非洲生活，我往往操之過急。例如，有一次我在櫃台儲值手機門號，我先要求儲值，同時提起收據上要註明抬頭，結果，儲值了錯誤的金額，抬頭也寫錯了。為此，我總是提醒自己：放慢速度，一次一件事，慢慢來。

「非洲人什麼都慢，只有放假跑得特別快。」

周五下午，公立醫院內，住院病人都還在，醫師護士能跑的全跑了。

有一次，連假前一天上午十點，到公家單位辦公，赫然發現人去樓空；一問方知，當天早上九點半，全單位就集體下班了，我真是驚呆了！

台灣人是有名的拚命三郎，非洲人則是慢郎中。在這裡行事的守則之一，就是千萬別預設完成日期，否則，急死的永遠是你自己。