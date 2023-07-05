劉逸文／非洲時間

聯合報／ 文／劉逸文

「一天當三天用」，形容台灣人勤勞高效，而我成為駐非洲史瓦帝尼醫師後，則體驗到「三天當一天用」的非式生活。非洲人做事速度一向緩慢，一天能完成一件事，即可說是非常有效率。別說非洲人，就連非洲的蟑螂、螞蟻，行動都特別緩慢，也許是環境使然。

台灣晶片做得好，連帶人腦也高速運轉，同時處理多項工作已是基本內建功能，以至於在非洲生活，我往往操之過急。例如，有一次我在櫃台儲值手機門號，我先要求儲值，同時提起收據上要註明抬頭，結果，儲值了錯誤的金額，抬頭也寫錯了。為此，我總是提醒自己：放慢速度，一次一件事，慢慢來。

「非洲人什麼都慢，只有放假跑得特別快。」

周五下午，公立醫院內，住院病人都還在，醫師護士能跑的全跑了。

有一次，連假前一天上午十點，到公家單位辦公，赫然發現人去樓空；一問方知，當天早上九點半，全單位就集體下班了，我真是驚呆了！

台灣人是有名的拚命三郎，非洲人則是慢郎中。在這裡行事的守則之一，就是千萬別預設完成日期，否則，急死的永遠是你自己。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
世界在我腳下

逛書店

轉型再成長：策略架構與執行力

NT$ 600

自己的膝蓋自己救：退化性膝關節炎的真相【暢銷增訂版】

NT$ 252

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

延伸閱讀

汪漢澄／聖愚與瘋僧

陳柏煜／介殼蟲

情書簡訊

綦孟柔／獸醫師的職業病

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。