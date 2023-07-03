潘杏惠／因嫉妒心碎而亡的祕魯辣椒Rocoto

相隔四年，我終於重返魂牽夢縈的南美洲，本次首要之務，就是探訪生命中的天使Guillermina。2019年，我在祕魯健行卻意外墜落山崖，多虧Pomabamba小村落的師生課外教學行經該地，用樹幹、衣物搭出擔架，一路跋涉地把我送進醫院。Guillermina是醫院護理師，好心收留我在她家養傷。

這回Guillermina熱情邀我在她家住上一個月。某天，她張羅午餐，趁柴火緩緩悶燒的同時，引領我到花園摘取辣椒rocoto。我正打算跟著她的手勢摘取，她卻說要是我的手碰到rocoto，該株植物會枯萎而死。我一度以為她在說笑，她卻旋即正色解釋，rocoto是嫉妒心很強的植物，除了她和先生可以摘取，任何人摸了它，它都會死給你看，展現頑強的意志力守身如玉。

看我一臉不信，她要我去廚房裡問問她的朋友Clotilde。

「妳不知道rocoto就跟妳男友一樣愛吃錯嗎？」Clotilde說完自己哈哈大笑。我沒有男友，但知道她想表達的意思。

她說，在Pomabamba確實有不少人篤信rocoto是嫉妒的植物，眼裡只有主人，容不下別人。

「Guillermina的兒女也碰不得rocoto？妳是她最要好的朋友也不能摘rocoto？」我拋出疑問，Clotilde點頭稱是。

隔天，我忍不住二度請教Guillermina，到底嫉妒的說法從何而來？她說，從小母親就諄諄告誡，她也從來沒碰過媽媽庭院中的rocoto。她深信rocoto被主人以外的人摸過會整株凋零。

過幾天我上市場，詢問販售rocoto的攤販，男女各一，再度驗證說法。

不過，我愈想愈覺得不對勁，rocoto的嫉妒怎麼跟人類有點不太一樣？Guillermina解釋，植物有自成一格的嫉妒方式。於是，我只能想成是rocoto整顆心都在主人身上，只願追隨照料它的主人，潔身自好，享受專屬的疼愛。

Guillermina幾乎每餐都會把半顆大小的rocoto切碎放進小碟子佐餐，我開玩笑地對她說，人家是一天一蘋果長保健康，她是一天半顆rocoto。她笑開懷猛點頭。

後來，我上網找這方面的鄉野傳說，發現兩則相關新聞。

2010年，負責載運瓦斯的祕魯司機Juan Huambo Samante發現妻子和其他男人有染，妒火中燒地抓起放在桌上的rocoto塗抹太太私處，展現最狠報復。2016年，祕魯男子Alfredo Capcha半夜醉醺醺返家想和太太燕好，但太太正熟睡根本沒心思，先生一氣之下拳打腳踢，拿rocoto塞進太太下體，最後也是緊急送醫處置。

現在我對Guillermina家中的rocoto抱持著無限敬意，不敢造次。