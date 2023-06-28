蘇惠昭／有時候花有時候鳥：萍水相逢

移動是必要的，布袋黑琵＋北橫拉拉山之後，再接再厲，我又規畫了一趟三日份環台一圈之旅，以繡邊根節蘭與頭花山蘭為首要目標。

我們絕非單一目標型旅人，也總是會渴望在主題之外能夠不斷離題、撿到多元的萍水相逢。

旅行有各種模樣，多重意義，本質上我是一個害怕旅行的人，在野花野鳥尚未進入生活之前，有好幾年根本不旅行，以一種「芥子可以納須彌」的想像度日，深覺人生可以宅窩在家一路到底，沒想到命運變臉，劇本大翻轉，好媳婦變身成浪蕩女的那種類型。

忽然之間，我紅杏出牆，肖想攀緣的花鳥漫生無盡，紅黃藍綠各色慾望狠狠搔弄著啃噬著心。

四月春末，出發的那天是周五，雪隧沒塞車，午餐之外，計畫是從基隆出發一路直抵台東關山，台九線如此妖嬌美麗，溫柔舒暢，但是等一下，路邊長草荒地裡有什麼冒出來了？環頸雉欸，為了這旅途中的第一個萍水相逢，我們停車一小時。

午後終於到達關山，依照慣例，開始找民宿，巡到一家大門口養著石松和鹿角蕨的「迷路找路」，好，就住這裡了。年輕老闆不但給了兩人住四人房，還附加一堂多肉植物與鹿角蕨課，這是我所熱愛的萍水相逢。

隔天一早，與搭夜車來的朋友會合，直奔向陽山區，先是瞄到了附生在樹上的白石斛，接著發生跨進廁所間便無法離開的意外事故－－廁所的燈吸引來滿滿的蛾，各種不相識的尺蛾夜蛾燈蛾，以及唯一認識的枯球籮紋蛾……致使我端著相機堂而皇之闖進男廁，根本特大號的萍水相逢。

步道上的繡花根節蘭和頭花山蘭一如之前獲得的情報，我們趴地感恩祖先保佑，在一年的等待（忍耐）之後，得以看到兩種稀有野蘭，並且祈禱這塊棲地永不被破壞，年年花開。

第二晚，夜宿大武山葡萄民宿，隔天有善良的年輕蘭花癡人帶領阿姨我奔赴屏東獅子鄉，初體驗聽聞已久的壽卡野蘭天堂，奈何良辰已逝，一路上的白花線柱皆已結果，正待宣布全軍覆沒之際，最後一株開花的蓬萊隱柱蘭於陰暗林緣閃亮著。

哭泣湖是離壽卡不遠的一處景點，活了一大把歲數方知台灣有個哭泣湖，以贖罪的心情我們停靠湖畔小店啜飲野薑花茶，眼球飄向附生在大樹上的木斛。「那花幾時會開呢？」我忙問店家，她白了我一眼回：「上帝才會知道。」

上帝說貪婪必須止息，這是另一個我永誌不忘的萍水相逢。

此後一路向北，台灣很小，策馬飛奔五六小時後即可回到出發的所在，載著一副短暫被大自然拋光過，貌似升級的靈魂，度過漫漫日常長河的力氣又稍稍長回來了。