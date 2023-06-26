徐正雄／穿西裝在海裡游泳的男人

住三芝的朋友阿宏，總是理著一顆光頭。

有天下午他和父親吵架，氣沖沖跑到住家附近的海邊，雙腳交叉盤坐沙灘上，望著夕陽緩解心情。溫柔的夕陽暖暖地灑在他身上，彷彿在安慰阿宏。

此時，他注意到海裡有個人在游泳，而且居然穿著整套西裝；當男子回頭上岸後，竟慢慢走向阿宏，並錯愕地對他說：「我以為你是一尊佛。」

阿宏問男人為何穿西裝游泳？男人說本來要自殺，走到海中，忽然瞄到岸上有一尊佛，閃閃發著金光，好奇折回來看看，沒想到只是一個普通人。

男人反問阿宏，為什麼一個人落寞地坐在沙灘上？阿宏說心情不好，所以坐在這裡看海。兩個情緒低落的男人，因錯覺聚在一起，也算有緣。

於是，阿宏帶男人回家梳洗，借他乾淨的衣服，還煮了一桌飯菜請他吃。餐桌上，男人有感而發，說了更多心事：由於股市失利、生意失敗，家人很不諒解。男人倒完情緒垃圾，心情好多了，也打消自殺念頭。

阿宏聽完男人的故事，亦覺得自己跟父親的爭執，和眼前這人的問題比起來真是微不足道。