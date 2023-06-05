謝文賢／我切水果的方法

不擅廚藝，在廚房幫忙就像是幫兇，所以我負責切水果。

水果不一定飯後吃，一天裡什麼時候都適合吃水果，事實上，飯後吃恰好是最不益的。

切水果這樣的事情，如果不要切到手，基本上花不了很長時間，所以，不管是居家旅行、工作空檔、心情煩悶，都很適合起身去切點水果。

要切水果，得先買水果。我不是什麼水果達人，不知道怎樣厲害的買水果，台灣的水果現在都是甜得不得了，稍微酸一點的都不好意思出來擺攤了，只要逛過買過吃過幾次，大約也就能知道哪些攤子的品色好。

妻子很懂，總誇我買的水果甜，我也就常去買，切好了給他們吃。

鳳梨。

四、五月這個時節，鳳梨已經是大出，甜度很高，市場攤車上堆得像山，一顆五十到八、九十的都有，大小任挑，品質都不會太差。

鳳梨外表粗獷，葉尖張揚，不好親近。切鳳梨時，先卸頭再卸尾，除掉它的戾氣，再順著酒桶狀果身的弧度削去粗皮，就能得到一個慈眉善目的白黃小子。

給鳳梨削皮時我總覺得浪費，鳳梨皮厚，需削得深入，才能把皮裡的毛刺也去掉，一顆鳳梨沒了皮就像少了半顆，都成另一個人了。

蘋果。

蘋果果身光滑，長得貴氣，愈亮的愈有人青睞，坊間傳說蘋果皮都上蠟，宜去皮吃，我們家聽信謠言，也吃削皮蘋果。削過皮，紅蘋果就像給淨過身，變得羞怯蒼白，放到砧板上剖半，去掉蒂頭與尾處之後再剖一次，就成四瓣，可以輕易把蘋果核切去，去掉果核，我會再各片一刀，一顆大約切成八瓣，大小剛好。

前幾年我買過一種刀模子，只要對準核心使勁壓下去，蘋果就自動分了六瓣，連果核都被掏去了，很是方便。但是，看著那過於工整又過於浪費的果核形狀，我心裡過不去，用了幾次便沒再用。

木瓜。

木瓜易熟，總是心太軟，軟果不容易去皮，往往搞得血肉模糊，像殺一條魚。

稍事清洗後，我通常先直接剖開，把木瓜肚子裡魚子醬般的黑子去除，把果肉分切成幾大塊，接著再使用水果刀，逐一地把皮削除。

這大約是一種很笨的方法，但我只會這招，反正遇上的機會不多。

西瓜。

西瓜水分飽滿，瓜皮厚又硬，盔甲似的。

我家刀子長度不比水果攤西瓜刀，沒辦法一刀切，通常我是先劃開一半，收刀，把西瓜轉一圈，再劃開另一半。西瓜皮帶點脆性，有時剛進到一半處，它自己就裂開了。

跟處理木瓜的方法類似，我會先分切大塊，再把皮一一削除，往往也是血流成河。去皮之後切塊、裝盤，有時馬上端出去吃，有時冰起來晚點吃。

有時我也不切塊，整顆對剖之後用湯匙勺了吃，像吃一碗西瓜，那是小時候夏天的記憶。

吃西瓜一定要一氣地吃，分量充足，吃起來才過癮。

總是嘴甜鼓勵我買水果的妻子，其實並不特別愛吃水果，兩孩子裡頭也是一個愛吃一個不愛吃，我自己呢，則是從小嗜吃水果，幾乎沒有不愛的。

我切的水果常常過量，吃了冰、冰了吃，一家人整天也吃不完。

奇怪水果益處多多，又好吃，怎麼不吃呢？我常常有這種疑惑。

直到年齡慢慢累積起來，才知道水果好處不少，壞處也不是沒有。

比如說，太甜。