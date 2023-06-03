幾年前購入一本名為《情緒之書》的書，乍聽好像是協助導引情緒，其實副標是「156種情緒考古學，探索人類情感的本質、歷史、演化與表現方式」。一百五十六種？不只列不出來，我甚至不確定這一百五十六種情感，是否都經歷過。其中一個條目是「虛空呼喚」，好像可以直接作為小說書名或某種寶可夢技能（這種情緒在法文中叫l'appel du vide，的確有書有歌都以此為名）。虛空呼喚指的是人在懸崖、高樓時幽幽浮現，縱身一躍的衝動。讀到這筆條目，我多想拿紅筆在標題上打勾，加上括弧。

（象鼻岩那裡，鹿野高台那裡，九樓宿舍那裡。）

「馬翊航使出了虛空呼喚——」在名古屋二百二十公尺高的Sky Promenade展望台時，我多想帥氣地這樣叫喊，但其實是我被虛空呼喚束縛了。要抵達四十六層觀景，得搭乘每分鐘抬升三百六十公尺的高速透明電梯，那歷程使人領悟，虛空不只從下向你呼喚，而是另一個高處。玻璃百尺外是二百四十七公尺的JR雙塔，此與彼兩點連結起來，我的幻影懸掛在名駅通之上，不在任何一個平面上。目前人類建築虛空呼喚的上限是八百二十八公尺的杜拜哈里發塔，它未來的幾位對手仍在成長中。

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五月第一個周末看了舞台劇《愛情生活》：有穩定對象與不錯住處的男同志狗，與屏東北上求職（或尋愛）的貓一夜情。貓成為第三者，但他允諾只需要在狗的日常中分一點小小的愛。誰都知道，愛怎麼會只是一點點的東西。貓難以得到的東西之一是旅行。北海道不行，碧潭也不行。他決心在這段委屈的感情裡面來次出走，於是去了韓國。舞台上方多功能的細長橫幅銀幕，此刻顯現自機上俯瞰的視角，與首爾塔夜景。預料外的提示之一是，從飛機向下看，可能因為超越日常尺度，與牢不可破的隔離，虛空呼喚似乎不復存在。

《愛情生活》的賣點之一，是十二場次三位演員兩個角色的攻受排列組合。我在有限的戀愛史裡曾像狗，曾像貓，也曾像狗（戲中未曾現身的）男友。蔡依林有一首歌〈第三人稱〉，以簡單的後設概念，表達了情感關係中自我敘述的功能。《愛情生活》也是這樣的，狗有時戀他正在戀的愛，狗有時敘述他不知道為何而戀的愛。我的戀魂邊看戲邊漂浮，想應該召喚哪一段關係來入座。這狀態讓人聯想到風景區人頭挖空的畫板（2003年的烏來雲仙樂園就有一片）。頭伸進去微笑、吐舌頭、手在板外比YA，拍照像斷了頭。

當機窗與夜景在戲劇裡極短暫地停留，戀愛與虛空呼喚卻同時，推了一下我的肩頭。我在我自己的上方，如果向下墜的話，也許就可以重新結合了吧。戀愛是求全的犯險，還是致災的誘惑？在那些奇異的地平線上，我幾乎什麼都沒有想充足。