舒霖（K老師）／你要的公道，他偏不埋單

「心理師，我老公為了我沒拿放在陳架較裡頭、保存期限多一兩天的優酪乳，而不停碎念。」細訴委屈的同時，眉頭隨之皺緊。「最後忍不住回他一句：『反正在過期前我一定會喝完！』沒想到他頭也不回地逕自離去。」

坐在一旁的老公，感覺刻意將眼神瞥向另一方，不屑太太所言。但，若要問現場誰最尷尬？恐怕是無法脫身還得接話的我。

「所以你們來此尋求協助，是希望我能……？」接案多年，深諳碰上的局面愈亂，更需要釐清目標所在。

「嗯……他說他實在受不了我，問要不要離婚？我覺得這麼重大的決定不該這麼衝動，我們決議先來諮商看看。」講到這裡，太太眼眶泛紅，老公仍是一臉漠然。

俗話說「清官難斷家務事」，況且到底要拿哪一瓶優酪乳才對，好像也難有百分百正解。所以我沒打算跟這對夫妻探討怎麼處置才算公道，而是將注意力集中，仔細打量眼前這兩顆因「不被對方理解」而受創的心。

比為家務爭執更令人不知如何是好的人生兩難

話說要調停因家務起爭執的兩方的確不容易，但若得面對日前栗光來信說她在《法客電台》podcast節目中所聽到的一堆議題，那才真是教人完全不知如何是好：

一，倘若個案是因遭到家暴而尋求心理治療，在建立信任後透露施暴者就是家裡的某某親友，請問心理師會不會通報相關單位？

二，又如果前來求助的個案告訴心理師：他對婚姻不忠，那心理師會不會對個案曉以大義？

三，再極端一些，要是碰上的個案坦言自己有在賣大麻或擔任詐騙集團成員，心理師又會怎麼處理？

就心理治療的專業倫理而言，除了得知個案有輕生打算或預備危及他人性命必須通知相關人等外，心理師多半會盡可能先為個案守密。萬一受害人真的透露加害者是家中親友，心理師雖有通報職責，但也要評估一旦通報，個案與其家人在潘朵拉的盒子被打開後所可能面臨的種種衝擊。

至於個案透露其在親密關係中劈腿，甚至告訴心理師他仍從事違法害人的活動時，心理師在第一時間還是得認真傾聽並理解他們不得不為惡的糾結，至於要不要提醒「繼續糊塗行事，將付出巨大代價」，則得再三斟酌與拿捏時機，不然這些個案很可能選擇閉口不談，或直接中斷心理治療。

畢竟心理師不是法官，在面對受創嚴重的個案或碰上被冠以加害角色的當事人，專業的心理師只知道：受害者的痛，需要細膩體貼的心理復健；而所謂的加害者，在其人生路上，很多也曾經是受害者。

因此，即便是再專業的心理師，也會由於站在受害者立場，或對加害方有更深的感知，而在陪伴兩方時或多或少產生情感位移。

受煎熬的兩方都需要心理撫慰

「我明白了，你們來找心理諮商，是想聽聽專家意見，看瀕臨拆夥的婚姻有沒有救？」語帶懇切之餘，我還特意定睛於先生，希望讓晤談室裡的三個心都稍感安定。「如果將評估這段婚姻有沒有救訂為首階段目標，先生你接受嗎？」

空氣凝結了幾秒，好不容易，他似乎感覺到我展現了一點也不急切的等候，終於開口：「那，你打算怎麼評估？」低沉的嗓音搭配著再簡略不過的一句話，算為看似陷入僵局的晤談破了冰。

「有些專家專攻婚姻諮商，可以一人同時應對雙方。但我的習慣是，我會先跟先生這邊聊，然後請一位跟我搭檔的女性同事，另外與太太進行晤談。我和我的同事會在這段期間不停磋商，如果慢慢磨合出相處之道，可以四個人一起進行最後的討論。」認真解說之際，心中暗忖，我的搭檔最近有沒有空？

「哇，這樣不是要付比較多的治療費？你們過往輔導成效如何？」理性掛帥的先生立刻發出兩個相當重要的提問。

「一次出動兩位心理師，費用初期當然會多一些，但我跟同事也要花不少時間協商呢。至於過往輔導的案例，還挺有意思的是，通常當我跟同事找到磨合方式後，正打算約夫妻雙方一起來，對方就來電說他們打算在婚姻中再努力看看。」腦袋浮現某回要約四人討論，我跟同事在等要搭到晤談室的電梯，突然見到那對長年不合的怨偶，手牽手地走來：「這次晤談應該是跟我們晤談的最後一次。」天知道，那回不過是開始要約四人會談的頭一次啊！

「我跟太太回去商量一下，再跟你們確認要不要約。」從頭到尾沒理太太的先生，語氣突然沒那麼冷，眼神也頭一回望向太太。

上帝所造的人，個個都不一樣

「上帝所造的人，個個都不一樣。」這是從事臨床服務的我，深信不疑的信念。人若要從他人身上得到善解，偶爾當然可以，但就長期相處而言，是不太可能！

強力建議對方時，清清楚楚講一次就夠，倘若對方暫不埋單，最好能予以尊重。為了要對方配合就範的話，儘量少脫口而出，不過這真的很難。畢竟好心建議沒被採納時，還得眼睜睜地看著對方那一臉死不認錯的樣子，真是會氣死人啊！

讀友還想聽心理師的建議嗎？我認為，先為自己找點時間紓解怒氣，不然肯定有吵不完的架，搞不好甚至生了病，那就真划不來了。