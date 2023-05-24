皮匠組重建義光基礎

春日明光，花開處處，台大的杜鵑花節總有滿滿的遊客和許多高中學子。台大的社團也擺出攤位，各展風姿，如明媚的春光爭奇鬥豔一番。一位大學時同社團的好友傳來幾張照片，原來他兒子不但和他讀了一樣的大學，還進了一樣的社團。這真是薪火相傳！

這「兒子」發揮考大學用功讀書的精神，竟然去讀了「團史」，於是又有幾張「團史」的翻拍照片傳來。我讀到這幾段「歷史」：「但自國軍退院以來，社團走向紊亂，於26期中爆發倒團危機。」「民國74年－－自稱『皮匠組』的三位老骨頭重建義光基礎，並接下大同育幼院的輔導工作，社團業務大量擴展……」

讀史總是需要一點註解。先註解第一條記載。

讀者可能已經從前面我在「校園超連結」刊出的文章，知道我們社團叫「義光團」，是去育幼院做服務的社團。「國軍」是個育幼院的名字，收的孤兒多是國軍遺族，故名。第二十六期是民國74年的上半年，也是七十三學年的第二學期。但國軍退院是發生在第二十二期，也就是民國72年的上半年。當時義光團有三分之二的人在國軍育幼院做輔導，三分之一在原來的義光育幼院。民國72年六月，突然接到國軍育幼院無預警的通知，不再接受我們社團的輔導。於是，這個社團有三分之二的人就離開了，幾乎倒團。就是這一年，我進了台大。過了一個學期，我進了這個社團，是第二十四期。

經過一年（兩期）的努力，元氣稍復，第二十六期又發生了社團內部的紛爭，幹部去職，筆仗大興，鬧到後來，沒人登記下期團長。依法，就要停團或倒團了！然後，又開始了一波退團潮，耳語紛飛，人心離散。

這大概是第一條記載的來龍去脈。

如果有了沉船的預感，形成了跳船的氣氛，大部分人就會開始爭先恐後跳船！如果船真的會沉，又怎麼能怪人家跳船？所以，重點是船到底會不會沉？這真是一個弔詭的問題！是因為大家都跳船，這船只好沉？還是船要沉，大家只好跳船？人性判別就在這裡吧。有人說，我不跳，就會連船一起沉。要我說，你不跳，船仍然要沉，表示你真的不該在船上呀。

我到社辦寫了一篇長文，總之，天下沒有不沉的船，船沉了，再跳不遲！我說，我沒想當團長，只是願意划槳，有人願意來掌舵，有人願意來操帆嗎？一個願意，兩個願意，有三個，這船就能出航！我相信！

時間到了T卻沒有來

相信，就是兩個神奇的字。

文章寫完，一向熱情熱心的L，立刻響應，有了第二個願意。還要第三個願意，打鐵要趁熱，趁潮水沒退，這船要出港，不然會永遠擱淺。

高我一屆的T，思慮密緩，凡事總要周全，必有些事在他心頭卡著，我不知道是什麼。但不管是什麼，我需要第三個願意。我說的話句句他都同意，看出來被我打動，但仍有一絲猶豫。不知道是什麼。我等著，直到他點頭。

我立刻昭告天下，這船不沉了。三人定了第一次開會的日子，約在普通教室旁邊小福（小福利社）三樓。開會前的幾天，我把社辦裡的檔案都挖出來讀，整理團史，把所有問題做了筆記－－開始努力地划槳。

開會那天，我和L一早準時抵達，兩人興奮地聊著，覺得前途一片光明，沒意識到時間過去了，Ｔ沒有出現！

這不可能。我們去育幼院工作絕不允許遲到，也都不是輕諾之人。但是T沒有來。

許久，T系上的同學出現，他說，Ｔ的母親昨晚過世了！啊，我想起T當時的一絲猶豫。

這船會沉嗎？反正我不打算跳船，繼續讀檔案，讀團史，作筆記，擬計畫。

處理完母親的事情，T回來了，帶著隱藏的哀傷和疲倦，猶豫不見了。他說，我們起航吧。我們不想叫自己團長，本來就不想，只是不讓船沉了，也不想跳船，我們是來划槳的。正好三人，我說，就叫「皮匠」吧！我們不是要勝過誰的聰明，諸葛亮的神機妙算都是小說編的，他一生忠勤，是個努力的人。我們只想不輸給他的努力。

第二條團史的「皮匠組」就是這樣來的。沒想到，當年讀史的人，四十年後竟成了史中人。讀到「重建」兩字，很想加個小註：史稱「皮匠中興」。

究竟如何中興，且待下回分解。