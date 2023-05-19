陽氏萃恒／天堂到地獄的距離

從柬埔寨到台灣第三天，麗夢彷彿從天堂掉入地獄。她從小被呵護得像個公主，不僅從沒看過稻米，還一直以為紅蘿蔔長在樹上。來到台灣後，她才知道夫家是種田的，而她就要開始下田工作。

●

麗夢長得像潘妮洛普‧克魯茲，眼睛深邃、鼻子挺拔、皮膚細膩，她笑著向我解釋家族來歷：「我的外曾祖父是阿拉伯人，媽媽是阿拉伯、柬埔寨、越南混血兒，爸爸來自福建，所以我綜合了很多血統。」長相與髮色讓她小時候常被誤認為法國人。

由於家裡是做生意的，麗夢從小在金邊的烏鴉市場旁長大，對鄉野很陌生。也因為家中經濟不錯，她的生活和現在台灣孩子沒兩樣：白天上幼兒園，下課後補習中文，在家中被百般照顧，連外出都有哥哥們像保鏢一樣陪著，除了讀書和做簡單家事，其他的都不用麗夢煩惱。

讀國中時，她家破產，經濟走下坡，幸好媽媽堅定地栽培孩子們讀書。麗夢畢業後，媽媽不願見女兒嫁給當地人、過著辛苦的生活，於是請媒人打聽國外的好人家。本來爸爸想安排麗夢到美國與朋友的兒子結婚，但媽媽打探到一個在台灣做生意的人家。「去美國，坐飛機要十幾個小時；去台灣，只要三個小時，這樣就能常回柬埔寨看爸媽。」麗夢幾經評估，決定嫁到台灣。然而，她萬萬沒想到，自己竟然嫁到了農村。

剛到台灣頭兩天，她跟著老公去做生意，第三天卻被公公帶去田裡，「那時我整個人呆了，公公叫我踩在軟爛泥土上補秧苗，而我一直在尖叫……」麗夢嚷著被騙，一整個月都賭氣不打電話回家，直接跑去跟里長吵著要離婚。里長揮揮手笑著說：「才沒人像妳這樣，只是要下田就要離婚啦！」

後來公公妥協，不再叫她去田裡工作。但此刻我眼前的麗夢，卻是蔬菜栽培高手，不但接手了公公的工作，還自己承租他人的田來經營，做得快樂、有模有樣。我好奇問她：「妳怎麼做到的？」

麗夢說自己喜歡學習，這點到了台灣也沒有改變，從國小補校讀到高中，透過學習提升並改變自己。「起初我很排斥下田，過得很痛苦，每天在校悶悶不樂、愁眉苦臉。後來，有一位老師發現了，她溫暖而關心地問我：『是不是有心事？要不要說出來？』這句話打破我的心防，忍不住抱住老師號啕大哭，把對田間工作的厭惡與委屈統統說出來。」

老師抱抱麗夢，告訴她：「同樣的事情用不同的心情去看待，就有不一樣的心境。」倘若無法改變現實，不妨改變心態，讓自己活得快樂。麗夢把老師的話聽進去，慢慢地不再討厭自己的工作。

●

來台第二年，她決定學開車。教練告訴她：「女生選自排就好。」不想讓人看扁，麗夢偏選手排，「不能讓人家看不起，我要靠自己。」種田的過程裡，她亦經常遭人揶揄：「長這麼漂亮可以去坐台，當小姐賺錢比較輕鬆。」麗夢選擇用行動默默回應，證明自己內外兼具。

更令我佩服的是，她之後還去考了駕駛公車、堆高機的執照！一路以來，旁人的冷言冷語從不嫌少，但麗夢不服輸，即便S型曲線進退學了一個禮拜學不會、被教練不耐煩地說：「妳很笨！不要考，放棄吧！」她也沒有氣餒，甚至反過來以「一定要考上的決心」感動了教練。當麗夢通過考試的那一刻，教練比她還高興。

她說，下一個目標是挑戰聯結車，「男人做得到，我也能做到。」

「妳取得公車和聯結車執照是為了轉行嗎？」我問。

「只要有用到一次，我就覺得值得！」她如此神回。

麗夢向我透露的故事，是許多新住民在台灣努力的縮影：不管生活遇到多少折磨、怎樣不被人看好，我們依然往前衝，活出精采的自己。

改變不了別人的眼光，就只能自我改變，把自己變得更強大。

回憶起家鄉柬埔寨的榴槤，麗夢一改前面的模樣，流露出小女孩的神情，「在欉成熟，綿密香甜。只要吃上一口，就有上天堂的感覺。」瀟灑的她，曾經從天堂掉入地獄，又從地獄的谷底爬出來。或許，天堂與地獄其實很近，不過就是吃下一口柬埔寨榴槤的距離。