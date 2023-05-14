饒賀凱／喧囂夜色中的饒河街

我叫作饒賀凱，在高雄長大，因為姓氏少見，小時候自我介紹時常不知所措，爸媽就教我說：「大家好，我叫饒賀凱，饒河街的饒……」饒河街，這個在嘴邊說過一千遍的名字，我卻沒有真正見過它。

直到那年我遇見了她。她說，饒賀凱就是「在饒河街夜市亂買賀年卡的凱子」，我說饒河街才沒有賣賀年卡。於是，我們打了一個賭，為了驗證賭約，我們一起逛了饒河街夜市。賀年卡沒有找到，但在喧囂夜色中，我們找到彼此的手。

牽著手沿著時間的河，我們一起看了日出的朝霞、踏過夕陽的餘暉，一起吹過夏夜的晚風、賞過冬日的野櫻……曾經以為可以這樣度過無數個日出日落、春夏秋冬，然而走著走著，再次來到饒河街的時候，只剩下我一個人了。

一個人漫步在夜市街頭，嘈雜聲中我聽見有人叫賣：「賀年卡特價十元，來看看喔！」找到賀年卡了，她的手卻遺落在我記憶深處，化作眼角的兩條小河，流進饒河街喧囂夜色中。