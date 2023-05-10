李月治／白城沙灘上的老冰棍

聯合報／ 文／李月治

那年暑假回娘家，家族一行人至廈門一日遊。去到位於廈門大學附近的白城沙灘，那裡有長長的海岸線，旁邊有自行車道，有椰林，一派夏日風情。

自從父母相繼過世，手足難得齊聚一堂，踩在細軟的沙灘上，吹海風，聽海濤，四姊妹開心合影留念。

這時有一婦人背著保溫箱走來，上面寫著「綠豆老冰棍」－－哇，久違的童年味道！我跑過去買了好幾支冰棍，四姊妹在沙灘上吃了起來，彷彿又回到兒時一起生活的時光。

大姊回憶道：「當時下田幹活，最期待的是背著保溫箱的小販來田間吆喝賣清冰或綠豆冰，因為割稻辛苦，我們就有理由吵著要吃一支冰解渴，媽媽通常會答應。」那時沒錢，通常只能買一支，你舔一口、我舔一口，姊姊疼愛我，總是我吃得最多。「後來附近的雜貨店也賣起冰棍，撿了雞毛鴨毛或牙膏殼就可以換冰棍吃。」

吮吸著甜甜的冰棍，看著沙灘上嬉鬧的孩童，姊妹們你一言我一語聊童年、聊父母健在時的生活。

我和故鄉緣淺和手足緣淺，今生注定天各一方。忙碌生活中，不知道姊姊們還記得那沙灘、那海風、那綠豆老冰棍嗎？我是記得的，並且一直放在心底，有朝一日我想重返那片沙灘，再吃一回綠豆老冰棍。

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