拉比／海浪中的自我
當我站在浪頂上，感受到那股刺激與自由時，所有的緊張和不安都煙消雲散。
那天，炎熱的陽光下，我獨自一人從基隆騎機車到烏石港，完成二十五歲的最後一項願望清單－－衝浪。我換上泳衣並帶著長長的衝浪板走向大海，教練告訴我，要把腳放在板子上並伸出手臂，然後保持平衡，等待浪來。當浪來的時候，我必須用力划起來，站起來，保持平衡，然後開始享受浪的力量。
第一次划，完全無法控制衝浪板的方向，海浪的力量使我搖擺不定，腳不停地滑動，感覺自己就要跌下浪板。在一次次的跌落與起身，在教練的幫助下，我終於成功地站起來。當我站穩浪頂，看著海浪在身下蜿蜒而過時，心跳加速，整個人充滿快感。
在衝浪的過程裡，有時害怕、有時快樂，從失敗中學習，從不斷嘗試中獲得成就感。愈來愈熟練時，我開始嘗試各種技巧和動作，讓體驗更加豐富、有趣。
最終回到海灘上，身體已筋疲力盡，但心情格外愉悅，也對海洋充滿了敬畏之情。那一刻，我明白衝浪不僅僅是一種運動，也是一種生活態度和對自然的熱愛。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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