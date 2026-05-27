【動漫詩優勝名單公布】唐捐／用新典一如舊典

會稽魯公有云：「寫鬼物正像人間，用新典一如舊典。」他看到志怪之中寓有無窮的人事，奇怪但真實；而活生生的當代典故，比起遼遠的故實更能引發共鳴。當代動漫作品豐富而多樣，或寫家常瑣事而溫甜幽默，或寫異次元世界而荒誕奇崛，真是到了不可思議的地步了。許多人是在動漫的滋養下成長，由是而擴充想像的版圖，進而有了詩意攀附伸展的藤架。

所謂「動漫詩」，不只是把動畫或漫畫的情節改寫為詩句，而是在當代文化的語境中，嘗試把動漫作品中的形象與符號轉化為新的文學意象。這些形象往往來自幻想世界：惡魔、替身、機器人、超能力者、精靈或巨人。然而它們之所以能在詩中成立，不在其人物之奇，情節之異，而常在於它們是否仍然指向人間的情感與處境。

閱讀這次的應徵作品，真是大幅擴展了我的認知。所謂「文學批評人生」，我們發現，動漫也在「批評」我們人性的、太過人性的世界。這些作品絕大多數來自日本，他們自成一種強而有力的當代傳統。主要腳本創作者，大多能夠發明一套世界觀，而不僅僅是人物與情節而已。而我遭遇的這二十四位詩人，也有各自的體認與感應，幾乎每一篇都是富於詩意與情感，令我頗感驚豔，以至於選擇時頗感艱難。

▋藉動漫奇異設定，寫人間可親情感

其中許多篇章採用「借劇情寫情感」的方法。例如〈誰在教堂外作著夢〉取材於《鏈鋸人》，但詩的重心並不在戰鬥或陰謀，而是停留在愛與死亡之間那段短暫而未明的關係。「愛一個人，在明白那就是愛之前／就把一切都教給他」一句，使殘酷故事轉化為一則近乎古典的戀情悲歌。〈蟬鳴掩蓋的夏天〉亦然，它抓住《光逝去的夏天》中「熟悉之人已不再是原本之人」的恐怖，但最後落在一種更複雜的依戀──即使知道對方已非人類，也寧願維持那份假象。這類作品雖採用動漫中的奇異設定，卻承載著可感可親的人間情感。

另有一類作品把角色之命運提升到象徵的層次。如〈無欲無雨〉以《鏈鋸人》的主角為背景，但真正的核心意象是飢餓與慾望。「心臟是一隻會搖尾巴的狗」這樣的句子，既保留了原作中人與惡魔契約的設定，也使之成為一種關於生存本能的隱喻。〈最強──《七龍珠》孫悟飯〉則把少年漫畫中的戰鬥歷史轉寫為成年後的時間感：昔日的「龜派氣功」在詩中化為桌燈下的光，力量則潛伏為知識與日常勞動。於是熱血敘事默默沉澱，變成一則成長的寓言。

還有些作品為動漫人物注入新的視角。〈課本上提到的那個出木杉博士的獨白〉讓哆啦A夢世界中的資優生出木杉成為敘事者，並讓他意識到自己被困在漫畫格線之中。當詩句說「我想出去，但被漫畫的格線擋住」，角色的困境不再只是童年作品中的設定，而變成一種關於角色命運與文本邊界的自我反思。〈日常戀愛守則〉則從戀愛漫畫的細節出發，描寫一個少年用近乎儀式化的日常行為維持暗戀的秩序；那些星座運勢、草莓牛奶與腳踏車路線，使青春的笨拙顯得真實而脆弱。

▋在新的文化語境，讓形象取得象徵之力

另外，有些詩把動漫當作思想的觸媒，而非直接描寫角色。〈對祂，使用炎拳吧〉將藤本樹《炎拳》的世界觀轉化為對「詩與憐憫」的思考，都市裡跌倒的老人與公車玻璃的反光，構成一種現實場景，而動漫僅成為遠處的火種。〈玩家〉借《Psycho-Pass心靈判官》的「系統」與「玩家」概念，描寫人在制度與暴力之中的存在狀態，使科幻設定變成對現代社會的隱喻。

當然，也有作品讓動漫與日常經驗互相滲透。〈借來的夕陽〉寫的不是動畫角色，而是反覆觀看動畫的人；螢幕裡的家庭日常成為觀看者暫時寄放孤獨的場所，也讓虛構的團聚替代現實生活的沉默。〈春天病〉則似乎是以《海綿寶寶》的台詞拼貼為詩，原本荒誕的對話在重新排列之後，竟隱約呈現出戀人之間反覆試探的語氣，喜劇語言因而帶上一絲曖昧而神經質的情感色彩。

綜合而言，這些作品顯示動漫詩大致存在幾種可能的方向：或從劇情中提煉情感，或將角色命運轉化為象徵，或借動漫概念思考現實，或書寫觀看動漫的經驗本身。形式各異，但其成立的關鍵仍與魯迅所說相同──幻想世界最終仍須指向人間。當精靈、惡魔、機甲與替身不再只是作品設定，而能成為表達孤獨、成長、暴力或記憶的符號時，它們便擁有經典般的能量。

前人以古典入詩，添增了文化之縱深；今日的詩人引用海綿寶寶、鏈鋸人、哆啦A夢與賽亞人，則擴展了詩意的幅度。所謂「用新典一如舊典」，並非把流行文化簡單搬入詩中，而是在新的文化語境裡，使這些形象取得象徵之力。當動漫中的角色與場景能夠脫離原作情節，在詩中重新被理解與轉化，必將成為當代體驗的重要成分。我想，動漫詩還大有可為，足以擴充詩的性能。

動漫詩優勝名單 ●鄭里〈誰在教堂外作著夢〉 ●李寬宏〈借來的夕陽〉 ●Jun〈蟬鳴掩蓋的夏天〉 ●CYC〈無欲無雨〉 ●乙姬凜子〈課本上提到的那個出木杉博士的獨白〉 ●babalau〈對祂，使用炎拳吧〉 ●呂珮綾〈玩家〉 ●水賴〈日常戀愛守則〉 ●天涯漂萍〈最強──《七龍珠》孫悟飯〉 ●Benny〈春天病〉 此次共有119件來稿，由複審蕭詒徽圈選出26篇，決審唐捐圈選出優勝作品共10篇。