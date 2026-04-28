傍晚，到頂樓收乾爽的被子。遼闊無人，山巒寂靜，風襲來的線條如浪。回頭時，西方下沉的橘紅、雲層流動、素描似的建築輪廓，忽在眼中成煙。

是海，天邊無垠的海。旋律浮現，回想，原是小兒時期合唱團的曲子──〈到海上來〉。早自習時，大家在那灰撲撲的階梯音樂教室練習，老師說：尾音要短而有力量，低中高音部在比賽前練習身體晃動，成為海浪的模樣。表情，要彷彿前方有海。

那時哪懂得海呢？突然乍現的歌詞令我驚詫，此前已忘卻唱過這樣的歌。回到房間後，著魔的聽起不同版本，原來此曲為義大利詩人Aniello Califano創作之民謠，原版歌詞為情歌，傳至不同國家之改編亦十分有趣（其中‘Two Lovely Black Eyes’令人深刻）。

挖掘到其他小兒合唱比賽的版本，而又聽見日本男聲合唱〈櫸樹〉（以其帶有力量和細膩之梢平衡姿態命名），純真與風霜之聲疊映，心中的感動湧現而出。

我想起這是自選曲，而指定曲唱了一首台語歌〈牽罟〉，那些一時一刻的歌唱，那些僅有小兒時期能夠發出的聲音啊。這樣的念想令人悚然起來。

快到海上來，海使人開懷，海闊天空現出五彩，快到海上來。

如今在心中獨自唱起時，竟有些春暖花開的意味。一切迫近的日常，向晚美得不可思議的雲便是海，歌是可以縱身跳下的平面。