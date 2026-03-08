1.

不要相信

陽光下照得泛白的物

要相信

傾倒在地的影





一陣強風經過

我的身體

並未如預期中

隨風飄升

而是僵硬如石牆

默然接受吹拂





總是拉扯自己

因為藏匿巨大的祕密

身影因而歪斜





一般認為

影子是沉默的

那是由於其他物體

心虛地顫抖

發出太過嘈雜的聲響

倘若要讀取影子的訊息

別老是低頭看

要用聽的





2.

他們說

最要緊的是頭要低

越低越好

只在地上印下暗影

不要被看出顏色





他們說這話時

不斷踩住別人的影子

腳底越黑的人

在陽光下看來越白





然而在他們的世界

經常落雨

到處濕漉漉

人只能像影子一樣活著





3.

早晨出門時

見到巷子裡一片暗沉沉

是隔壁大樓的影子

壓住整條巷子

那麼的黑與闊

像一條無言的河

淌著無數祕密





孩子們問

影子可以踩嗎？

他們用力跺腳

像要甩開黏在腳底的口香糖

路人經過

笑著看他們跳舞





童年的影子

是否會收藏在

成年後的影子裡呢？





4.

明知留不住

仍徒勞伸手

如同河中探月

在黑暗中捕撈影子





想留下的

是黑的影

還是白的光





今天，陽光又從

窗口探入

明明在場

卻不在

的陽光，在冬日





暫停的片刻

是一把木刀

切過





昨夜睡前的那通電話

把見不到的人

帶來夢裡





去日苦多

陽光下次何時再來





就算光和影交換名字

黑與白的舞蹈

繼續跳著



