死過兩次又回到人間

從都市叢林裡

半身而退





這位女士

雖然已歸隱田園

偶爾還是要搽粉染髮

每當白髮長出時

頭上有黑白紅三種髮色

因此自稱是

三花貓





大半輩子與貓共處

在送走最後一隻貓之後

終於獲得了貓的視角

因此又自稱是

獨具貓眼





騎著媽媽不要的腳踏車

已離世九年的爸爸的摩托車

或者用他們給予的一雙腳

設法通過每一個以西曬讓人

目盲的十字路口





始終設定失敗的網銀密碼

至今仍然不會使用的各種AI

無需繳稅也沒有任何投資困擾的

這位女士

體內卻祕密隱藏著一位

熱血中二男

每天晚餐的配菜是免費動畫頻道

並欣然觀賞不定時出沒的廣告





儘管心中的神還沒有名字

然而這位女士異常虔誠

忽略掉所有的雜音

僅僅遵循著舉頭數尺之上

來源成謎的神祕指令

每一次都壯烈選擇了

導航反對的方向



