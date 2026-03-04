鄭培凱／從不立文字到不離文字

禪宗心傳，不立文字，怕在求佛悟道的過程中，被汙染的世間文字帶偏，走了歪門邪道。但是，佛門大德與一心求佛的門徒在溝通的時候，不能總是「拈花微笑」，還得開口說幾句雲裡霧裡的話語，點醒弟子的提問。於是，有了車載斗量的話頭，也就是禪宗的公案。經常是突兀而來，無頭無尾，讓人茫無頭緒，像駕舟在茫茫大海之中，濃霧瀰漫，遠方似乎有著微弱的亮光閃爍，或許是燈塔，或許是星光，或許只是自己眼花，不知所措。有問就得答，或許不答，也要有個表示，是師父的棒喝，或是徒弟轉身就走，都留下無限的遐思。是突然明心見性，還是滿心疑惑，越想越糊塗，這個證道之旅，真是「借問靈山多少路，十萬八千有餘零。南無佛，阿彌陀佛」。

禪宗也有專門解釋公案的文字，從「不立文字」到「不離文字」，為困於公案真意的佛子們解惑，好像今天的教輔參考書一樣，為你說透考題，讓你知道佛門雖然廣大，可惜不收無緣之人。禪學最著名的教科書，就是《碧巖錄》，又稱《佛果圜悟禪師碧巖錄》，是宋代圜悟克勤禪師（1063-1135）傳道的著作，由他的門人參與編輯而成，共十卷。內容收集了一百則著名的禪宗公案，根據雪竇重顯（980-1052）的《頌古百則》，加上圜悟禪師的唱評，是禪宗公案定型的重要語錄集。

全書每則的結構基本相同，由五個部分組成：一、垂示，是該則案例的綱要提示，類似現代學術論文的提要。二、列出案例文字，其中夾註著語或評語。三、是圜悟對該則案例的闡釋與評唱。四、列出雪竇重顯的頌古詩，其中夾註著語或評語。五、是圜悟對雪竇頌古詩的詳細解說。從整體內容來歸納，《碧巖錄》每則所呈現的是：公案案例、雪竇頌古、圜悟闡釋，清清楚楚告訴你，如何理解禪家公案所蘊含的真意，是「文字禪」的典範之作。《碧巖錄》的影響十分深遠，不但傳布大江南北，還早在南宋期間就傳到日本，成了日本禪學文化的源頭，可算是傳布禪宗文化的功臣。