劉曉頤／那些細節都還很年輕
你已經脫下鞋子，赤腳站立過
多少季節的分水嶺
無論流向哪一個方位
水將蘊蓄成史詩
而你初初愛上秋天的眼睛
初老然而水的明亮音節
年輕得像從一顆鮮橘中擠出
你用問號形的勺子汲取
形狀的無辜感讓你想用頭髮來擦拭
潑出來的漬痕
米酒和細節的走向
不意在舀起瞬間
連嗜酒的雀鳥都飛來
小口地飲──這隻歡快的稗官
蒐集了野史又輕忽地
任其散落，在田園牧歌的早晨
飛翔般的美麗訊息
都還年輕
醉酒的條紋在木門開闔間影綽
所有年輕的細節都斂下
風翅，睫毛黑汪汪的
「眼淚是單數的，而悲傷卻是複數的」
你抄寫在筆記簿上
然後洗菜，剝下嬰兒萵苣的葉片
同時數算──
手指抑揚格頓挫
玻璃珠與黃昏
你看似平穩的日子巒動起伏
一些會沉澱雜質，一些則積鬱
這些都能數算，該劃分於
眼淚還是悲傷？
「區隔是為了儲存在抽屜裡
即使不夠有效，更不算快樂……」
水的史詩不免蒼老
浸在水裡的傘花卻很年輕
你淋濕了衣襪和每一根睫毛
晾傘，吹乾頭髮，黑眼珠更加深邃
隔著五條街弄你還能看到
停電的樓房有一點一點
發光的鑰匙孔
