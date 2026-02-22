陳義芝／詩路豈有終站──小論綠蒂新詩集《未知的終站》

綠蒂從事詩的傳播、交流，時間持久而面向寬廣。直至今日，他以八十四歲高齡，仍精神奕奕地辦《秋水》詩刊，主持中華民國文藝協會、新詩學會，參與世界詩人大會。而這些事務構成了他主要的生活，這樣的生活狀態孕生了他長流不止的詩情。

詩人處世觀概分兩種：一者入世，一者出世。入世者以外向熱情觀察現實的世界，是白日工作型；出世者以內向冷眼省思生命的皺褶，屬夜晚幽獨型。綠蒂偏屬前者，不少詩作都完成於旅途奔波中，所謂「偏愛旅行去尋覓異鄉人的情懷／以一杯咖啡去面對一個城市的陌生」（〈我屬於〉）。難得的是，他的公共事務竟無礙於詩創作。

2021年我參加他《十八‧八十》詩集發表會，曾舉〈一杯茶在傾聽〉為例，說他以「聽」代表各種感官的吸收，對詩的追求，從青春以至於中年、老年，所傾聽者，涵融了自然與人文、社會與藝術、美好與苦難、有聲與無聲。

緜長的詩路探求，他得出〈我詩故我在〉的心得。他說：「詩是我情感的窗口／恆開啟也恆關閉」。在詩境中，開與關並不矛盾，而是真實遭遇的呈現：作為一位抒情詩人必須不斷地在人海中浮沉換氣。浮出是在人群中露臉，下沉是隱入自我心靈。開闔之間也另有訊息，暗示思想的相互作用及對立統一。我談詩法時曾經多次提及懸置語境，這一中介停頓，引出動靜、分合、生滅、虛實、對錯……等情節張力。

還未休息 黑夜就把所有權讓給白晝 還未來得及懷念 愛已走遠

這是〈失眠〉中的詩句，睡與醒、愛與不愛，箇中有相對及相互作用產生的詩意。其他的詩例，包括：

火焰 在完全冷卻的灰燼 風箏 在斷線後的天際遨遊（〈歸途〉）

猶如觸手可及 亦如遠隔千里外的夢境（〈偶遇〉）

即使面對結局，哪怕已冷成灰燼，他心心念念仍是不死的火焰；即使離散，風箏已斷線，仍要在天際遨遊；縱然夢境已走遠，一縷心思仍牢牢地把握著。這種語境還可證之於〈忘與記〉那首詩，整首詩分兩節，表面說忘了，其實都是記得的，看似對照分別，其實是繫連疊映。

綠蒂新詩集《未知的終站》在抒情方面，以「言志」部分占最主要內容。中國詩的抒情，多言志、詠懷，不管是借物或借事。學者何寄澎說：「言志、詠懷其名雖異，其旨實同。」所不同在前者顯示詩人堅毅的心志，偏屬「壯音」；後者時見詩人含藏隱曲的心意，可謂「鬱調」。綠蒂在表達寫詩的志向上，慣用肯定表述句，不太彈鬱調。他說：「詩的纖維精細／堅韌而閃耀如金」（〈以詩編織的玫瑰〉）；「我清楚地認知書寫的初心」（〈行旅者〉）；「我的行囊小小 只有詩歌加音樂」（〈小小的靜好〉）；「我的書寫只是緩緩地流淌／在靜好的小日子」（〈你微笑是我詩集的序言〉）；「我的一道河／仍然持續著初心／堅韌地向前奔流」（〈一道河〉）；「航泊至彼岸的海灣／依然望見／另一個彼岸／燈火閃爍的召喚」（〈思念‧圍城〉）。懷著愛的忐忑，從十幾歲堅持到八十幾歲，一直保持在寫詩的狀態，詩成了他的心靈根土，是他在凡塵喧囂中構築的一個神聖空間，這個空間中有無數「思念的角落」，綠蒂描述這些角落：「它容納我們所愛的人／以及所謂仇恨的敵人／容納我秋天哀傷的凋落／與春天歡欣的萌芽」。儘管是小小的角落，但詩人起筆卻以無垠的宇宙中，發出藍色光點的地球比喻，小中見大，暗含無限性。

作為一位長年讀詩的人，我深知詩有「卷之則退藏於密，放之則彌六合」的隱顯特性，詩的象徵多義如萬花筒般呈現，固然可喜，但如只追求語言變化而不在乎語義是否模糊，則並無文學性可言。綠蒂的詩風一點也不狂肆，但在平靜中展露他不變的初心，鮮明的存在。與詩集同題的詩作〈未知的終站〉，更顯示他航行在詩路的輕盈愉悅。我讀他的詩，有感於他是如此地以詩言志，我相信，他的詩路沒有終站！