鴻鴻／無愛之歌
●法朵
你不愛我，這讓一切
變得簡單：
這世界猶然運轉
甚至運轉得更為順暢
但我的呼吸，因著有你
卻得以鼓舞血液奔流
還讓我的咽喉不得不
為你及你的所愛歌唱
愛讓我作了許多夢
比天堂更恐怖的好夢
比地獄更美妙的噩夢
即令如此，也勝過無夢的長眠
因為它訴說著我的失落
你的形象便深藏其間
愛讓我成了一把十二弦的葡萄牙吉他
在葡萄藤下繾綣
夢想著釀成的酒香
●現實是神祕的
現實是神祕的。只有在夢裡
我們可以一起冒險，讓我
做你的臥底
即使被困、被縛、被揭穿
我們仍能享有
單純的彼此信賴
一個眼神，便能抵擋深淵火海
只有在夢裡
我們可以有話直說，省略所有
敬語，藉口，隱喻
天使可以卸下翅膀
聖像可以拔出手腕的鐵釘
用牙齒撬開瓶蓋
生命可以僅僅服務自私的愛
然而現實總比純愛難解
若但丁寫完天堂、地獄、煉獄
才遇到琵亞特麗切
他還有什麼能寫？──也許
他可以寫寫人間，畢竟
現實是神祕的，尤勝
掩護夢的太短的夜
●春之祭
我不明白，冷雨
為何能燙傷我的臉頰
清淡的酒
為何能燒穿我的腸胃
讀錯一本書，會讓整個青春期
為之燒毀，愛對一個人
卻可能讓你發現
你已空擲一生
到生命盡頭，還會剩下什麼？
你的美嗎？你的美
無須記憶──它就在那裡
就像宇宙無須證明；
還是你身後的浪？
它狠狠把我吞沒
你卻毫髮無傷
我明白，這是春天
總有人要犧牲
那藏在枝椏間的冬的殘餘
在瑟瑟發抖
然後，陽光就像冷雨
舔上我的額頭
●13
譜放在架上
沒人翻過
椅子站著
沒人坐過
弓與弦何曾撫慰人
只會將痛苦
切得更深
巴哈大步行進
把那些愚蠢的暗戀、詛咒、玩笑、空等
全部略過
這是冬天
遠方的野火
越燒越烈
把原該休眠的黑夜
燒成無盡的黃昏
音樂大步行進
為何沒有略過我？
那根針
到底在體內何處
怎麼把它拔除？
13日
今天甚至不是
星期五
●最後一次
最後一次為瀕死的薄荷澆水
最後一次挪開蛋糕屑
讓螞蟻迷路
最後一次蜘蛛爬上窗格
又掉下
最後一次從陽台收起
陰天晾不乾的衣服
把你留下的酒喝完
是最後一次
對相機擺出幸福的微笑
是最後一次
丟掉冰箱發霉的食物
是最後一次
最後一次向人詢問我沒有要去的地址
早上忘了吃的藥
晚上吃
光何時光顧
屋角的裂縫
在虛擬的遊戲裡
有真實的死
最後一次給腳踏車的齒輪上油
把琴蓋蓋上
最後一次什麼也不說
