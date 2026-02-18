田運良／寫錯了那幾筆

聯合報／ 田運良

一支筆扼殺了一群主義的辯駁。

陷入流派爭鋒，草擬未就的災禍

無心誤植了兩三行霾影

換以長句式還原言外之意與欲言又止

彼此都該練習修復微光

只怕寫錯了的那幾筆

會將沒骨氣的論點也一併否決


自思緒井底泉冒意識流

順著縱橫雜織的墨的系譜流域

平均灌溉到各個貧瘠失水的意念角落

滿滿氾濫整張幾近澇災的稿紙沃原

被遺棄的預言正在腐爛

通篇決堤的隱喻，漏記幾樁悲歡

才剛寫錯了部首，竟沖走苦心掙來的桂冠


還在塗改竄修最初宣言版本

始終藉著冷言挖苦揶揄

一直嘲弄譏諷而激辯不休

爭論著詩該不該不朽的形上問題

闔上歷史索隱，放下千秋

不想再和思考追逐，不得不坦承失策

錯寫幾筆勝敗，重新辨認世代的蒼涼悲壯


