田運良／寫錯了那幾筆
一支筆扼殺了一群主義的辯駁。
陷入流派爭鋒，草擬未就的災禍
無心誤植了兩三行霾影
換以長句式還原言外之意與欲言又止
彼此都該練習修復微光
只怕寫錯了的那幾筆
會將沒骨氣的論點也一併否決
自思緒井底泉冒意識流
順著縱橫雜織的墨的系譜流域
平均灌溉到各個貧瘠失水的意念角落
滿滿氾濫整張幾近澇災的稿紙沃原
被遺棄的預言正在腐爛
通篇決堤的隱喻，漏記幾樁悲歡
才剛寫錯了部首，竟沖走苦心掙來的桂冠
還在塗改竄修最初宣言版本
始終藉著冷言挖苦揶揄
一直嘲弄譏諷而激辯不休
爭論著詩該不該不朽的形上問題
闔上歷史索隱，放下千秋
不想再和思考追逐，不得不坦承失策
錯寫幾筆勝敗，重新辨認世代的蒼涼悲壯
