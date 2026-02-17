林煥彰／一隻手，可以是一首詩──詩日誌系列147
一隻手，五支手指頭
可以是一首詩；
也不只是一首詩，可請你
為它翻譯；世界各種語文
都可以──
1、2、3、4、5
5、4、3、2、1
請你幫我作翻譯；
英文日文韓文，都可以
法文德文義大利文，也可以
泰文馬來文越南文，都可以
俄文蒙文藏文阿拉伯文，
也一樣
統統都可以；
義大利文丹麥文西班牙文，
沒有一樣不可以；
世界各國語文，還有
很多很多
都可以！
只要你能說出
我愛你，是真的
我愛你
走到哪兒，都可以……
