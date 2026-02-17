林煥彰／一隻手，可以是一首詩──詩日誌系列147

聯合報／ 林煥彰

一隻手，五支手指頭

可以是一首詩；

也不只是一首詩，可請你

為它翻譯；世界各種語文

都可以──


1、2、3、4、5

5、4、3、2、1

請你幫我作翻譯；


英文日文韓文，都可以

法文德文義大利文，也可以

泰文馬來文越南文，都可以

俄文蒙文藏文阿拉伯文，

也一樣

統統都可以；


義大利文丹麥文西班牙文，

沒有一樣不可以；

世界各國語文，還有

很多很多

都可以！

只要你能說出

我愛你，是真的

我愛你

走到哪兒，都可以……


慢慢讀，詩

