白貓有一身健美的骨骼，這裡一凹那裡一凸，乍看相當精瘦，但是竟然長著一條白蓬蓬毛茸茸的大尾巴，拖天掃地。街貓通常沒有這樣豐滿的尾巴，因此我猜牠的血液裡也許流淌著異國先祖的基因，例如土耳其安哥拉貓之類。走路時刻，白貓偶爾會將尾巴高高捲起，盤在臀上，非常自珍自愛的模樣。

然而白貓也許並不算是所謂的街貓。每次我遇到白貓，總是在住處附近一座大型社區裡。我來社區對外開放的游泳池游泳，游完在植滿扶桑的花園裡閒逛，偶爾會發現白貓的嶙峋的身影，感覺牠似乎就住在這裡，不曾踏出社區範圍半步，漸漸成為了居民共同認識的小寵。花園一角的屋簷下也設置了供牠喝水的鋼碗。巷弄常見的貓們不時會在這個社區出沒，但是純粹屬於遊賞性質，逡巡一番就從扶桑遮掩的欄杆之間側身離去，只有白貓不跟上。

陰天的花園裡，白貓低頭就著小鋼碗啜水，接著蜷伏於屋簷下的花台邊，然而睜著左黃右藍的眼睛，窺伺著，彷彿預知了某件事情就要發生。鬆肥的大尾巴在地面一撣一撣。天上忽然飛來一隻兩隻三隻四隻珠頸斑鳩，分散各處，歛著羽翼，陸陸續續踱到白貓的小碗旁啄飲，飲用既畢，又一隻兩隻三隻四隻展翅飛去，徒留搖顫的扶桑與空氣裡一片怔忡不祥的氛圍。這些斑鳩不是畏懼白貓，白貓沒有任何攻擊的意思，只是諦視著一切。感覺真的有些什麼要發生了。

這個時候，滿天的烏雲忽然綻出一簇電光，沒有雷聲。