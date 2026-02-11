陳家朗／晚禱──悼好友
我想要記得那些──
有一次我的心變得
異常沉重，身體裡
每一條河流都在氾濫
水蓋過我的鼻子蓋到我的眼睛
而你帶我到宜蘭
我想要記得
那些菠菜綠色的
背景間以一些紅蘿蔔色的建築物
以及刺亮白的
天色，你穿著白色的短袖而我
穿著灰色的
你陪我到溪裡
赤著腳踩著小石子
又陪我在雙連埤附近跑步
一大口一大口地呼吸
在一條灰黑色的大斜坡上
──這一刻
當我看著夜晚的天色想要
記得那些與你有關的
顏色眼裡的星星都變回了溪裡的小石子加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。