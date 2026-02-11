陳家朗／晚禱──悼好友

聯合報／ 陳家朗

我想要記得那些──

有一次我的心變得

異常沉重，身體裡

每一條河流都在氾濫

水蓋過我的鼻子蓋到我的眼睛

而你帶我到

散心，在

我想要記得

那些菠菜綠色的

背景間以一些紅蘿蔔色的建築物

以及刺亮白的

天色，你穿著白色的短袖而我

穿著灰色的

你陪我到溪裡

赤著腳踩著小石子

又陪我在雙連埤附近跑步

一大口一大口地呼吸

在一條灰黑色的大斜坡上

──這一刻

當我看著夜晚的天色想要

記得那些與你有關的

顏色眼裡的星星都變回了溪裡的小石子

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩 火車站 幾米 宜蘭

延伸閱讀

幾米／空氣朋友

陳家朗／晚禱──悼好友

鍾喬／轉身回去，看見母親（下）

鄭如晴／女人的坎與看

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。