陳家朗／晚禱──悼好友

我想要記得那些──

有一次我的心變得

異常沉重，身體裡

每一條河流都在氾濫

水蓋過我的鼻子蓋到我的眼睛

而你帶我到宜蘭

散心，在幾米火車站

我想要記得

那些菠菜綠色的

背景間以一些紅蘿蔔色的建築物

以及刺亮白的

天色，你穿著白色的短袖而我

穿著灰色的

你陪我到溪裡

赤著腳踩著小石子

又陪我在雙連埤附近跑步

一大口一大口地呼吸

在一條灰黑色的大斜坡上

──這一刻

當我看著夜晚的天色想要

記得那些與你有關的

顏色眼裡的星星都變回了溪裡的小石子