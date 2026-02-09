陳昱文／群山──給有志

聯合報／ 陳昱文

Pure and ready to ascend to the stars.

──Dante


駕駛黑色吉普

蜿蜒花蓮溪

湍急又平靜的語句

陽光正好

東山有許多隱匿的臉

藏在群山的背面


載完魏老師

也載了我。

回想幾段艱難的路

花東少年北上讀文學

所有的隱喻都有傷口

──愛總蘊藏土流


南下的鐵路掩埋

萎縮的血管

如果不能再寫詩──

給隱沒在山海的愛

躺在健保房

新鄰居出國深造


陰陽交響的山路

你輕聲喚醒阿里嘎蓋

要學弟尋找巨人足跡

追蹤恐懼的蛇紋

看見花紋的美與真

星星生長為果實


悄悄掉落在

詩人的墓前

三罐金牌啤酒讓山風

與美暢飲──

所有混濁的血脈

是陽光的通行證


是河口與太平洋

激盪的深邃

漩渦流動著山路

繾綣所有動人的故事

巨人在群山的陰影裡

唱自己的歌


