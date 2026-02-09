陳昱文／群山──給有志
Pure and ready to ascend to the stars.
──Dante
駕駛黑色吉普
蜿蜒花蓮溪
湍急又平靜的語句
陽光正好
東山有許多隱匿的臉
藏在群山的背面
載完魏老師
也載了我。
回想幾段艱難的路
花東少年北上讀文學
所有的隱喻都有傷口
──愛總蘊藏土流
南下的鐵路掩埋
萎縮的血管
如果不能再寫詩──
給隱沒在山海的愛
躺在健保房
新鄰居出國深造
陰陽交響的山路
你輕聲喚醒阿里嘎蓋
要學弟尋找巨人足跡
追蹤恐懼的蛇紋
看見花紋的美與真
星星生長為果實
悄悄掉落在
詩人的墓前
三罐金牌啤酒讓山風
與美暢飲──
所有混濁的血脈
是陽光的通行證
是河口與太平洋
激盪的深邃
漩渦流動著山路
繾綣所有動人的故事
巨人在群山的陰影裡
唱自己的歌
