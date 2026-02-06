尚玉婷／失去後│動物感傷

聯合報／ 尚玉婷

「該有多好？」在無名無姓的

稜線下，分割後的暗影。「失去

是恬靜的。」

像樹的氣根，毫無戒備進入泥土

來日為樹的行體：另一種根部的夜

成為另一個王──「沒有聲息的影

化為泡沫。」堅韌表皮呈虹彩：


多名形狀的時間，

混合體液、殘枝、餅乾碎。


夜晚隨身體的皮屑落在柏油路中央。


並排的植物為之傾倒，

在翅膀尚未忘記它的脊椎。


──但我是勇敢的落葉。

就在影子後的橘紅落日，一瞬消熄。


世界彼端，沒有綱目科屬種。


有無盡的發明：譬如悲傷

誘使一切恬靜地前進。它的命運發硬、發紫

像充斥叫罵聲的巷口人家

水沸的聲音，在壺嘴長長地哭

路邊即是人間


慢慢讀，詩 動物 葬禮

