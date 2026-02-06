尚玉婷／失去後│動物感傷
「該有多好？」在無名無姓的
稜線下，分割後的暗影。「失去
是恬靜的葬禮。」
像樹的氣根，毫無戒備進入泥土
來日為樹的行體：另一種根部的夜
成為另一個王──「沒有聲息的影
化為泡沫。」堅韌表皮呈虹彩：
多名動物形狀的時間，
混合體液、殘枝、餅乾碎。
夜晚隨身體的皮屑落在柏油路中央。
並排的植物為之傾倒，
在翅膀尚未忘記它的脊椎。
──但我是勇敢的落葉。
就在影子後的橘紅落日，一瞬消熄。
世界彼端，沒有綱目科屬種。
有無盡的發明：譬如悲傷
誘使一切恬靜地前進。它的命運發硬、發紫
像充斥叫罵聲的巷口人家
水沸的聲音，在壺嘴長長地哭
路邊即是人間
