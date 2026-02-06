尚玉婷／失去後│動物感傷

「該有多好？」在無名無姓的

稜線下，分割後的暗影。「失去

是恬靜的葬禮。」

像樹的氣根，毫無戒備進入泥土

來日為樹的行體：另一種根部的夜

成為另一個王──「沒有聲息的影

化為泡沫。」堅韌表皮呈虹彩：





多名動物形狀的時間，

混合體液、殘枝、餅乾碎。





夜晚隨身體的皮屑落在柏油路中央。





並排的植物為之傾倒，

在翅膀尚未忘記它的脊椎。





──但我是勇敢的落葉。

就在影子後的橘紅落日，一瞬消熄。





世界彼端，沒有綱目科屬種。





有無盡的發明：譬如悲傷

誘使一切恬靜地前進。它的命運發硬、發紫

像充斥叫罵聲的巷口人家

水沸的聲音，在壺嘴長長地哭

路邊即是人間



