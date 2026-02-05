我刪去了那些

陳舊的灰燼。

我寧肯要活著的火焰

在我的手臂上

咬噬再咬噬，哪怕咬出白骨

和黑夢的荊刺

是的我說起下午和女兒看的動畫

幽靈公主

「人類的悲歡並不相通」

我期待麒麟飲我如美酒





待黑夜蹀躞

誰是抱箭入瀑布的覺者？

誰又是騎桶隱入雪山的星宿？

愛的賞罰誰懂？

金線將嵌刻誰的骷髏？

假如吻能交換靈魂

我們還能交換幾次？

而不虧損，而不重複

而不辜負：江河湖海對

我偷生的默許，甚或祝福？



