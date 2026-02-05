廖偉棠／餘燼書
我刪去了那些
陳舊的灰燼。
我寧肯要活著的火焰
在我的手臂上
咬噬再咬噬，哪怕咬出白骨
和黑夢的荊刺
是的我說起下午和女兒看的動畫
幽靈公主
「人類的悲歡並不相通」
我期待麒麟飲我如美酒
待黑夜蹀躞
誰是抱箭入瀑布的覺者？
誰又是騎桶隱入雪山的星宿？
愛的賞罰誰懂？
金線將嵌刻誰的骷髏？
假如吻能交換靈魂
我們還能交換幾次？
而不虧損，而不重複
而不辜負：江河湖海對
我偷生的默許，甚或祝福？
