曹疏影／詩兩首
▋雙月──給兒女
淡的燭芯看去
有些小的樹和浪
她和他都回來了
就坐在我可以聽見的地方
我心滿意足，站在無限的豆子
與翻滾的小米間
用我淡而豔的、化在油與牛乳裡的燭芯
去換一輪他們此刻相啄、相愛的火月亮
樹都笑了
浪也放棄了下墮
我把他和她，拍一拍
重新擺回我的身體
鎖好所有的籽
世界變回颱風裡
高處顫動的、嶄新的木瓜
▋見字飲水
如果寫詩是為了懂得
人的悲傷，懂得那些喝了
嚥不下的酒，抽了
也沒什麼用的菸草，懂得
那些在言辭前按兵不動的眼淚
懂得刀子豎在誰的唇前
雨因何欲言又止，或懂得
在慾望前戛然而止的雪
砲火落了煙花，懂得折磨
懂得世界因何要拋下一些人
輕賤另一些人，懂得月光
在最小的死神成人之前輕輕斟滿
懂得今夜無家可歸的小獸的腳印
懂得波浪即將近岸那戰慄與鋒芒
懂得我的詩與你的畫不必然
只為講述世間已太矚目的歡欣與幻想
親愛的朋友，願我一粒粒看上去
陳舊的字，好像那些嚥不下
抽不完、止不住的，落進
你海畔的閃光的廢墟
比人生的賭資更輕
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言