▋雙月──給兒女

淡的燭芯看去

有些小的樹和浪

她和他都回來了

就坐在我可以聽見的地方

我心滿意足，站在無限的豆子

與翻滾的小米間

用我淡而豔的、化在油與牛乳裡的燭芯

去換一輪他們此刻相啄、相愛的火月亮

樹都笑了

浪也放棄了下墮

我把他和她，拍一拍

重新擺回我的身體

鎖好所有的籽

世界變回颱風裡

高處顫動的、嶄新的木瓜





▋見字飲水

如果寫詩是為了懂得

人的悲傷，懂得那些喝了

嚥不下的酒，抽了

也沒什麼用的菸草，懂得

那些在言辭前按兵不動的眼淚

懂得刀子豎在誰的唇前

雨因何欲言又止，或懂得

在慾望前戛然而止的雪

砲火落了煙花，懂得折磨

懂得世界因何要拋下一些人

輕賤另一些人，懂得月光

在最小的死神成人之前輕輕斟滿

懂得今夜無家可歸的小獸的腳印

懂得波浪即將近岸那戰慄與鋒芒

懂得我的詩與你的畫不必然

只為講述世間已太矚目的歡欣與幻想

親愛的朋友，願我一粒粒看上去

陳舊的字，好像那些嚥不下

抽不完、止不住的，落進

你海畔的閃光的廢墟

比人生的賭資更輕



