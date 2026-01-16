渡也／席德進的嘉義
和他本人一起
默默在國美館演出
1948年秋天
席德進帶著他心愛的美術
從故鄉四川來台
來嘉義中學
教學、作畫、生活
品嚐異鄉
嘉義的天空
嘉義的土地
嘉義的山水
雨、風、樹、老厝
與他的鄉愁交織
在生命中
畫中
「我懂得嘉義夏季的雨
勁頭十足，每天準時來到……」
畫家在數十年前日記裡說話
畫家也懂得嘉中
懂得嘉義
懂得嘉南
嘉義的天、地
嘉義的一磚一瓦
嘉義的芳草鮮美
更懂得畫家的心情
〈村景〉、〈朴子廟〉、〈岡山〉
畫裡飽含中國水墨
中國書法
而粗黑線條中藏著
台灣的風雨太陽
藏著嘉義的身影
那些都是畫家的青春少年
畫家不死的夢
畫家永遠的魂魄
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言