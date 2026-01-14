葉莎／當我們靠近樹林

他不提越過的無數山丘

遠方飄浮的輕霧

壁石粗獷的言語，以及

蔓藤遷徙的意志

也不提蛞蝓爬行的艱難

土壤潮濕，泥炭腐臭





他不教我光線，空間和哲理

卻教我內縮及自我崩落

試著讓自己成為一座深井

要我看見一切枯萎與衰亡

並說，其實那是一條河流





他不提我們靠近的樹林

不提黃櫨的橙紅，烏桕的葉緣

以及木芙蓉的容貌

也不提秋天熄滅的心

折翅的鳥，掉落泥沼的兔子





他不教我詞語的強度，氛圍和意志

卻教我流動，學習靠岸和清醒

試著讓自己成為一片煙海

習於出現與消失

並說，妳擁有的一切將歸於墳塚





此刻，站在樹林的深處

時間和意識的深井已被挖掘

立於生命的河面之上

感覺命運正悄悄溢出指縫

不停旋轉、停頓之後

載著難以割捨的一切

向遠方奔去





回首時，那些蔓藤糾纏著山丘

及壁石正在緩慢爬行

像一隻寂靜的蛞蝓伸出觸角

越過潮濕腐敗

探索春天一朵含笑的香氣



