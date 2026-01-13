陳柏煜／公路
現在就走，你和我／趁黃昏被放上天空鋪開
──〈J．阿爾弗雷德．普魯弗洛克的戀歌〉
光滑感是關鍵詞。行車時我們的對話總通暢
擋風玻璃前滿溢夕陽，我看見
你說話口邊累積唾沫，像夕陽的碎鑽
我不好打斷，但它積累讓你漸漸看來
像長了鰓。那是右臉，你IG頭像的
那側，挑釁展露下顎線，我就是
因為它而敲你。但哪裡不同。可能
是鼻翼。可能是你用艾莉兒的嘴唇
洩漏烏蘇拉的笑聲──有張
迷因好適合！──癥結不在這裡。是否
全怪我。我遲到的雄風？深夜的
語音訊息？你致力於球不落地
卻又讓我抱著球時，分不清自己是
你的對手或隊友。這是車頭燈緊逼
將被謀殺的陸蟹。我承認濫用
詞藻。但你壓根充耳不聞。珊瑚紅山橙山隔開
機智的鰭若隱若現，卻又回到
那個勢不可擋的問題。哎，唯有你
駕駛中的右臉使我安心，以至於聽你
口述電影，報導廣告、路況與
我們映上玻璃而顯幽深的表面工夫
我開始想險礁與某個川頓國王的緋聞
卻還不能出聲要求下交流道上個廁所
