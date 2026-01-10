楊明／群書治要與帝王學

▋成為皇室必讀教材

唐太宗平定天下後，「欲覽前王得失」，於是命魏徵、虞世南、褚亮、蕭德言等編撰《群書治要》，該書「上始五帝，下至晉代」，取材自一萬四千多部、八萬九千多卷古籍。書編成後唐太宗命人繕寫十餘部，分賜太子及諸王。

但這樣一部頗具規模的選集卻逐漸佚失，反而流傳到了日本。公元八世紀時日本僧人抄錄這部書從唐朝帶回到日本，受到日本皇室及貴族的尊崇，平安時代，日本皇室將《群書治要》作為帝王學教材的必讀書，仁明天皇、清和天皇、宇多天皇和醍醐天皇都詳讀過此書。由於皇室必讀，《群書治要》的抄寫也成為當時京都貴族的時尚。

醍醐天皇登基之初，仁明天皇外孫女之子藤原時平和平民出身的菅原道真，分別擔任朝廷的左右大臣，不久菅原道真遭藤原時平誣陷，貶黜至九州，抑鬱而終。翌年，京城發生水災與瘟疫，後天空出現彗星，陷害菅原道真的藤原正值盛年卻驟然離世，民間謠言四起惶恐不安。緊接著天花與赤痢肆虐，醍醐天皇亦染患時疫，藤原時平的外甥皇太子保明親王染病過世，民眾認為這都是菅原道真的冤魂作祟。西元930年夏天，醍醐天皇正與幾位朝廷大臣商議應對策，突然天降大雨伴隨閃電，宮中數人當場被落雷擊斃，醍醐天皇目睹受驚病倒，緊急讓位給八歲的皇太子寬明親王，七日後出家，卻在出家當日駕崩。與此同時正是中國歷史上的五代十國，《群書治要》在中國的散佚應該和是時的政局更迭有關。

熟讀《群書治要》的醍醐天皇照道理應知曉《莊子》外篇〈天地〉中所云：「古之畜天下者，無欲而天下足，無為而萬物化，淵靜而百姓定。《記》曰：『通於一而萬事畢，無心得而鬼神服。』」帝王無欲，方能大德完善，不但人民安居樂業，鬼神亦甘願臣服。天有異象，連年災厄如何順應？水災瘟疫原是自然現象，但是因為心中有詭，邪祟遂有機入侵，《莊子》外篇〈天地〉中不還說：「機心存於胸中則純白不備。純白不備則神生不定，神生不定者，道之所不載也。」

醍醐天皇在位期間日本由唐風轉向國風文化，相對於奈良時代，此時期逐漸減少對中國唐文化的模仿而趨向本土化發展，奈良時代，日本語使用借漢字音訓的萬葉假名，此時改為使用平假名、片假名。延喜5年（905年），醍醐天皇命紀貫之、紀友則、凡河內躬恆、壬生忠岑等編纂《古今和歌集》，是日本最初的勅撰和歌集，〈假名序〉則是以平假名書寫和文的初期作品。

▋從日本傳回的天明版《群書治要》

香港中文大學潘銘基教授發表在《中國文化研究所學報》的論文〈日藏平安時代九条家本《群書治要》研究〉中介紹九条家本《群書治要》後歸東京國立博物館。雖曾遭受水漬、蟲害，但在館方重新裱褙以後，已能回復古書寫卷之遺風。他寫道：「九条家本《群書治要》各卷以紫、藍、茶等深淺不同之各色染色紙，以及一種在紙張剛漉成之際，加入有顏色之纖維以呈現如雲朵般紋樣之花紋紙連接而成。抄者在紙上施以金泥界欄，筆致優雅而端正，為和樣化書風，日本學界以之為書跡珍寶，並斷定為平安時代中期（十一世紀）抄本。」

和紙的製作本身已具備精湛工藝，中國所發明的紙由高麗傳到日本，有了極為細緻講究的發展，平安時代造紙與紙加工的技術優良，京都還建立了官立造紙院專門製造官方用的紙張，同時有專業的染色技術人員。典雅的和紙不只用來書寫，還可糊紙門窗，製作飾品及紙傘紙扇，由於纖維長，質地雖薄卻堅韌，不光滑的表面反而增添了韻味。

鎌倉幕府和江戶幕府都很重視這部書，鎌倉時代產生了金澤文庫本和元和駿河版，1781年，尾張藩重新校勘並版刻《群書治要》，1786年重印本告成，這就是流傳到現在天明版的《群書治要》。清嘉慶皇帝登基時，日本人轉送回來也是天明版的《群書治要》。

從日本傳回的《群書治要》保留了大量失傳文獻的內容，但其中收錄《莊子》的篇章為〈胠篋〉、〈天地〉、〈天運〉、〈知北遊〉、〈徐無鬼〉，又頗堪玩味。《莊子》內篇一向被認為是莊子本人的作品，外篇為弟子所撰，雜篇則為後世學人所著，可是《群書治要》中收錄《莊子》的篇章卻完全無內篇，為什麼呢？自然和選集的編選目的有關，《群書治要》傳入日本受到皇室推崇，便是因為其可作為帝王學之教材，而《莊子》內篇並不適用。

▋回歸自然無為的本性

〈天運〉中所云：「以敬孝易，以愛孝難；以愛孝易，以忘親難；忘親易，使親忘我難；使親忘我易，兼忘天下難；兼忘天下易，使天下兼忘我難。」進入高齡化社會，發自內心的愛比形式上的孝難，很多人都有體會，幾千年前孔子不就說了「色難」。真心出自於愛的陪伴照顧，徹底放下父母子女的倫常身分，不是想著應該怎麼做，而是依據本能，完全沒考慮到世人怎麼看，〈天運〉篇認為真正的孝如日出日落，四季更迭，人們視為自然，習以為常，以致根本忘了還有孝道。

當我們呼籲禮讓行人，就是因為行人的路權沒得到足夠的尊重，同樣的，我們掛在嘴邊口口聲聲自以為擁有的自由民主，可能也並不如自己預期。

猶如人的身體，意識到某個器官的存在，往往是這部分出了狀況，心悸、胃痛、膝關節痠軟、腳麻，不都是意味身體出現或大或小的問題，沒有任何不舒服時，舒暢飲食、行動自如，注意力寧可放諸吃喝玩樂，打拚些的致力功成名就，而不會停駐在肝膽脾胃應該可自顧自運行的器官上。

帝王學，我不懂，就連後人從《孫子兵法》、《三國演義》、《紅樓夢》中提取出管理學的應用，也只是姑妄聽之。但「世俗之所謂至知者，有不為大盜積者乎？所謂至聖者，有不為大盜守者乎？」（〈外篇·胠篋〉）鑑古推今，還是有所體悟的。