辛金順／一日之常
從黎明醒來，發現黑夜已經過去
虛無彎下腰來
探視存在的房間，一日的曦光
照下，如長河
流淌過生命的恍惚和失措
日子梳洗了我逐漸霜白的頭髮
時間輕輕抖落
一些遺憾，一些怯懦，一些些
貪婪，活著
在每一日醒來的時刻
昨夜夢中燃起的火焰，早已
熄滅，跟命運
借貸的籌碼，也越輸越少
我擦亮時間
卻把隱藏在心裡的深淵喚醒
凝視卑微
並與走來的挫折安然問好
還有什麼可以交換呢？
語言，心情
天氣，總在重複裡回到日常
裡面，故事重疊
誰和誰還記得最初的愛戀？
許多遙遠的回憶開始清晰了
餘生短暫
我將推開窗門，迎接每一片
白晝明亮的天光
