從黎明醒來，發現黑夜已經過去

虛無彎下腰來

探視存在的房間，一日的曦光

照下，如長河

流淌過生命的恍惚和失措





日子梳洗了我逐漸霜白的頭髮

時間輕輕抖落

一些遺憾，一些怯懦，一些些

貪婪，活著

在每一日醒來的時刻





昨夜夢中燃起的火焰，早已

熄滅，跟命運

借貸的籌碼，也越輸越少





我擦亮時間

卻把隱藏在心裡的深淵喚醒

凝視卑微

並與走來的挫折安然問好





還有什麼可以交換呢？

語言，心情

天氣，總在重複裡回到日常

裡面，故事重疊

誰和誰還記得最初的愛戀？





許多遙遠的回憶開始清晰了

餘生短暫

我將推開窗門，迎接每一片

白晝明亮的天光



