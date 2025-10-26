舒國治／我所聽的搖滾樂（上）

▋時代的空氣

我是怎麼聽上搖滾樂的？

首先，是先聽上音樂。各種音樂。西洋歌曲、國語歌曲、輕音樂、京劇等。以及很少的，我們那時還不認識的，搖滾樂。

而且，不是我們去聽；是它飄過來的。

怎麼飄？所有牆內牆外的收音機播放的，都可能飄進人的耳朵。

收音機？是的。而不是電唱機！那時還太清貧，不是家家有唱機的。甚至那難得少數有唱機的人家，還未必買得起太多唱片。

這說的是五十年代。

到了六十年代，中華商場的騎樓，流盪出來的音樂，更堂而皇之了。更囂張了。更不必咦咦嗚嗚的那麼幽淒了。但這些全是人家家放出來的，你得到它，經由空氣。

那些後來很會唱歌、很記得住老歌的高手，像鄧麗君、費玉清等，你道是他們在家唱片一張接著一張那麼反覆播放、埋頭聆聽而學出來的嗎？當然不是。絕對是經由「空氣路徑」（air ways，或air waves）。空氣中飄來什麼聲音，進到耳朵裡，從此便記住了。

我猶不怎麼曉事時，猶不怎麼識字識圖時，很多的聲音已被我的耳朵認識了。比方說Patti Page唱的‘Changing Partners’這曲調便是。你如現在把眼睛瞇起來，嘴巴哼這曲調，馬上就記起來六十多年前，你已聽過此曲。另一首1960年出來的‘Wonderland by Night’，我當時必就聽在耳裡。乃幾十年後我又聽到Leo Kottke的吉他曲，我心道：「我記得。這我聽過！」

我又要說如果閉起眼睛來哼葛蘭的〈廟院鐘聲〉其中一段，哇，馬上那個安靜又帶些憂愁的五十年代，就浮出來了！

其實像Hank Williams，我們有可能出生沒多久，還在襁褓中，便隨處會聽到他的音樂。‘Your Cheatin' Heart’啦，‘Jambalaya’啦，‘Hey, Good Lookin'’啦，‘I'm So Lonesome I Could Cry’啦，‘Lost Highway’啦，他其實有十分獨特的唱腔，然小時的我們不會留意。只是讓這種音樂流進我們耳朵。而那時的國語歌曲，如收音機會播放，像〈銀花飛〉，像〈桃花江〉，像〈夜來香〉，像〈第二春〉（「明明是冷冷清清的長夜，為什麼還有……」），像〈小小羊兒要回家〉，像〈相思河畔〉（「自從相思河畔見了你，就像那春風……」），像〈梭羅河畔〉，也照樣會流進完全不懂選擇，也無意選擇的我輩童年之耳朵。歌手王勃憶起他猶在媽媽懷抱裡聽她哼的歌，是〈永遠的微笑〉（「心上的人兒，有笑的臉龐……」）。

假如說五十年代我們到處會聽到的Hank Williams，那高陽應該會聽到，李費蒙（牛哥）會聽到，劉震慰也會聽到，平鑫濤當然也會聽到（他以「費禮」筆名在空軍電台主持過熱門音樂節目）。有可能魏景蒙也會聽過，俞大綱也會，魏平澳也會，孫越也會。而稍年輕些的陶大偉如何會沒聽過？金祖齡當然也聽過，就像香港的搖滾人泰迪．羅賓和鄭東漢（鄭中基之父）也會聽過是一樣的。更別說顧媚、葛蘭、王福齡、李雋青這些香港的音樂人怎麼可能沒聽過！

然每個人的人生課題不盡相同；這裡面只有部分人後來和音樂產生行業關係。其他的，只是受撫到時代吹來的、未必令他迷醉的、那一陣風！

這種被「灌輸」而不是自己「選聽」的音樂，唉，隔了五、六十年之後如今憶起，覺得頗是懷念。

七歲到十二歲（小學一年級至六年級）我們已在課堂上受到音樂教育，後來也學唱〈西風的話〉、〈茉莉花〉、〈虹彩妹妹〉、〈春遊〉（「雲淡風輕，微雨初晴，假期恰遇良辰。既櫛我髮，復整我襟……」），彼時課堂猶未授〈送別〉（「長亭外，古道邊……」），也未授另一首李叔同的〈春遊〉（「春風拂吹面薄於紗，春人妝束淡於畫……」，要到高中才教），未授〈長城謠〉，但黃自的〈花非花〉、舒伯特的〈菩提樹〉等已教了。但巷子裡收音機流溢出來的國語流行歌曲和西洋流行歌曲早就是我們耳朵的熟人了。再稍大些，或許高中，則古詩十九首裡的〈涉江〉，我們也被教到了，就像西洋古典的〈索爾維格之歌〉（‘Solveig's Song’）被教授出來一樣。

說到這首〈春遊〉，不妨多說兩句。八十年代末我在美國某個大城的地鐵站口，聽到三、四個穿得像傳教人員的年輕人用美聲唱這首「雲淡風輕……」，只是唱的是外文。我一聽，心道：「原來這也是一首外國傳來的歌！」甚至會不會是一首教會裡唱的聖歌？而它的中文歌詞，被填得那麼雅，像「既櫛我髮，復整我襟」，想必出自昔年的詞人（後來不知在哪看到，似乎有「沈工上」的印象）。當然它傳進中國，或許是民國初年（搞不好，還經由日本，像李叔同的〈送別〉一樣）。

▋孩子的傾向

但人到了十六、七歲，憑什麼你選聽的音樂是西洋的而不是中文的？是吉他彈出來的而不是揚琴擊出來的？為什麼？

二十多歲時我固然也聽了不少余叔岩，在女王唱片上反覆的聽他的〈搜孤救孤〉、〈捉放曹〉、〈魚腸劍〉曲段，也在「國藝中心」凡有周正榮貼出的〈打棍出箱〉，必看，也著迷於舞台上的〈林沖夜奔〉的緊湊動作；固然也聽了不少jazz，想著Wes Montgomery吉他何等神妙、Thelonious Monk的鋼琴連現代音樂家或也要自嘆不如；但我擁抱更多的，既不是京劇崑曲、不是爵士樂，當然更不是國語歌曲，倒還真只是搖滾樂！如果說八十年代初期至九十年代初期約有十年我已不怎麼聽搖滾樂，那是我來到了什麼音樂都不聽的時段。來到了我是不是應該幹點什麼的人生時段！

如果我偶要重新拾起，拾的還多半是搖滾樂！

這裡說的搖滾樂，是一個統稱。它包含搖滾樂的叔叔、舅舅像藍調、爵士，更包含媽媽、阿姨像民謠（folk）、小曲（ballad）、民間傳唱之古調（traditional）。太多太多。

後面會更詳說。

▋為何是西洋樂而不是本國的音樂？

有沒有可能是我們的國情使然！

歌的「時代格調」，自然形成我們辨識的「文化傾向」。後來我們選西洋歌而不選國語歌，是孩童自發的「文化傾向」。孩童自己會設想活在何種時代！

作為那個時代的年輕人，很可能我們有自然而然、從時代氛圍薰陶過來的「歧視」！即：我們心想，怎麼能挑選中國歌曲而不挑選西洋歌曲呢？

那時未必是經由比較，說什麼西洋編曲高過中國編曲，之後論出高下，才決定聽西洋的。不是。就是一種時代空氣自然吹在你身上的合宜感。你甚至連「吾國那麼腐朽」等念頭都未必有。小孩子自然找取他覺得比較先進、比較有新意的去貼近。就這麼簡單。

五十歲後，我也不免會就中啊西啊，或古啊今啊的相互較驗來分高下；像我會說：「〈教我如何不想她〉的確不會比白光唱的〈今夕何夕〉佳。」也就是說藝術歌曲它的「藝術」未必強於流行歌曲。甚至我還可能說：「〈教我如何不想她〉也不會比〈一根扁擔〉這首民間小調作得好。」

同樣的，黃友棣作的〈玫瑰三願〉，似要在「藝術」這二字上太下工夫，反而這種藝術歌曲，令它予人扞扞格格的不流暢感。我多年後回想，難怪它會被時代漸漸拋遠。

就好像我會說：「徽派建築如此雕琢又如此精美、對仗工整，有時未必較之美國道途所見普通貧簡百姓所居之木頭shotgun house，更教人在心靈的自然感覺上喜歡呢。」

我也會說：「太多時候，坊間的佛跳牆常常比尋常家中隨手做出的麵疙瘩要難吃得多了！」

為什麼？我被我的時代自然引導去產生出我那有點「現代」或「簡快」的美學觀。

▋200首的歌單

說了這麼多「搖滾樂」，那，都是些什麼歌呢？且先列出一大張歌單，像兩百首，來涵括我幾十年來聆聽的概況。就像選出七、八十道我一輩子熟悉的菜的一張菜單一樣。

以下是這張「歌單」。

最前面的三十首，是我印象最深刻、最流行、最少年相伴、最帶些通俗而不故作「高眉」，卻可能也是創作精良的好歌。

1. Suzie Q.／Creedence Clearwater Revival 2. You Showed Me／The Turtles 3. The Letter／ The Box Tops 4. Baby, It’s You／Smith 5. House of the Rising Sun／The Animals 6. Light My Fire／The Doors 7. Come Together／The Beatles 8. Pipeline／The Chantays 9. I Wanna Be Free／The Monkees 10. He Ain’t Heavy, He’s My Brother ／The Hollies 11. Love is Blue／Paul Mauriat & His Orchestra 12. Sleepwalk／Santo & Johnny 13. A Place in the Sun／Stevie Wonder 14. Love Potion No. 9／The Searchers 15. San Francisco (Be Sure to Wear Flowers In Your Hair) ／Scott McKenzie 16. Paint It, Black／The Rolling Stones 17. Black Magic Woman／Peter Green and Fleetwood Mac 18. Sunny／Bobby Hebb 19. Can’t Take My Eyes Off You／Frankie Valli 20. The First Time Ever I Saw Your Face／Roberta Flack 21. A Whiter Shade of Pale／Procol Harum 22. Proud Mary／Creedence Clearwater Revival 23. These Eyes／The Guess Who 24. For What It's Worth／Buffalo Springfield 25. Girl／The Beatles 26. White Rabbit／Jefferson Airplane 27. Walk, Don’t Run／The Ventures 28. Hey Joe／Jimi Hendrix 29. If You Go Away／Rod McKuen 30. Ain’t No Sunshine／Bill Withers

這三十首，Bob Dylan猶未登場。Grateful Dead也沒有。The Velvet Underground、The Band、Led Zeppelin、Pink Floyd、Tim Buckley、Neil Young、Van Morrison、Tim Hardin、Joni Mitchell等皆未出現；而他們都會在後面的兩百首裡頻頻出現。

當然，唱藍調的Skip James、Mississippi John Hurt、Furry Lewis、Elizabeth Cotten以及唱早期鄉村的Jimmie Rodgers、Hank Williams等這些我稍長以後十分心儀的「老國寶」，在後面也才會頻頻出現。

可見這三十首歌的通俗與令我記憶深濃。

這三十首裡，The Beatles有兩首，雖然我在五、六十年的聆樂過程裡對他們這團不算深愛、不算反覆多聽，但一想到選歌，他們好多歌就教我搶著想選！

C. C. R.也有兩首，Suzie Q.和Proud Mary，可見少年時期的耳朵多麼和這兩首歌投緣！

The Doors、Jefferson Airplane、Jimi Hendrix、The Rolling Stones雖只放入一首，但在後面都還會登場。

吉他曲，我放了三首，‘Walk, Don’t Run’和‘Pipeline’，是衝浪曲。我深感心儀的John Fahey和Leo Kottke那種藍調吉他，只能在後面放了。

第31至41首，這十一曲是標準的搖滾名曲。

31. Wish You Were Here／Pink Floyd 32. [I Can't Get No] Satisfaction／The Rolling Stones 33. Black Dog／Led Zeppelin 34. The Weight／The Band 35. Hush／Deep Purple 36. Thick as a Brick／Jethro Tull 37. Space Oddity／David Bowie 38. You Really Got Me／The Kinks 39. Tuesday Afternoon／The Moody Blues 40. Can’t Find My Way Home／Blind Faith 41. Wild Thing／The Troggs

42至59，這十八首是精品folk。

42. Blowin' in the Wind／Bob Dylan 43. How Can We Hang On to a Dream／Tim Hardin 44. Phantasmagoria in Two／Tim Buckley 45. Moondance／Van Morrison 46. Pale Blue Eyes／The Velvet Underground 47. I Am a Child／Neil Young 48. Waltzing Matilda／Tom Waits 49. All My Loving／The Beatles 50. I’m So Lonesome I Could Cry／ Hank Williams 51. A Case of You／Joni Mitchell 52. City of New Orleans／Steve Goodman 53. Gambling Bar Room Blues／Jimmie Rodgers 54. Wild Horses／The Rolling Stones 55. Master Song／Leonard Cohen 56. Who Knows Where the Time Goes／Sandy Denny 57. Greensleeves／Barbara Dane 58. John Barleycorn Must Die／Traffic 59. Jack-in-the-Green／Jethro Tull

60至67。這八首是初期搖滾。

60. Rock Around the Clock／Bill Haley and His Comets 61. What’d I Say／Ray Charles 62. Ain’t That a Shame?／Fats Domino 63. Maybelline／Chuck Berry 64. Trutti Frutti／Little Richard 65. Blue Suede Shoes／Carl Perkins 66. Love’s Made a Fool of You／Buddy Holly 67. Blue Moon／Elvis Presley

68至83，這十六首是老搖滾上源的bluegrass與藍調。並且前幾首描寫月亮與火車。但大部分皆是吐訴寂寞（像《古詩十九首》似的）。

68. Blue Moon of Kentucky／Bill Monroe & his Blue Grass Boys 69. Roll Along, Kentucky Moon／Jimmie Rodgers 70. Mystery Train／Elvis Presley 71. Mystery Train／Junior Wells 72. Nine Hundred Miles／Barbara Dane 73. Waiting for a Train／Jimmie Rodgers 74. Freight Train／Elizabeth Cotten 75. Sweet Home Chicago／Robert Johnson 76. Make Me A Pallet on Your Floor／Mississippi John Hurt 77. Hard Time Killing Floor Blues／Skip James 78. I’m Going to Brownsville／Furry Lewis 79. You Are My Sunshine／Mississippi John Hurt 80. Hobo’s Lullaby／Woody Guthrie 81. Dark Was the Night, Cold Was the Ground／Blind Willie Johnson 82. Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Foot／Barbara Dane 83.Lost Highway／Hank Williams

84至90，這七首則是吉他曲，由John Fahey彈的‘St. Louis Blues’來承接上面多首密西西比三角洲藍調。

84. St. Louis Blues／John Fahey 85. Wonderland by Night／Leo Kottke 86. Albatross／ Fleetwood Mac 87. The Shadow of Your Smile／Herb Ellis 88. Telstar／The Tornados 89. Candyman／Rev. Gary Davis 90. Wilson Rag／Elizabeth Cotton

91至111，這二十一首又回到搖滾最黃金年代，最豐富多變，竟有著交響樂的「樂章推展」式的Progressive Rock。最後三首，歌名皆是Gloria，愈發往下衍發，最後那首成了Punk曲風的開山經典。

91. Layla／Derek & The Dominos 92. Shine On Your Crazy Diamond／Pink Floyd 93. Listen to the Lion／Van Morrison 94. Season of the Witch／Super Session (Al Kooper, Mike Bloomfield, Steve Stills) 95. To Lay Me Down／Grateful Dead 96. She’s A Rainbow／The Rolling Stones 97. In-A-Gadda-Da-Vida／Iron Butterfly 98. You're Gonna Miss Me／3th Floor Elevators 99. See Emily Play／Pink Floyd 100. Heroin／The Velvet Underground 101. I Heard It through the Grapevine／Creedence Clearwater Revival 102. The End／The Doors 103. I’d Rather Go Blind／Christine McVie 104. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) ／Bob Dylan 105. Lola／The Kinks 106. I Talk to the Wind／King Crimson 107. Strange Feelin'／Tim Buckley 108. The Wind Cries Mary／Jimi Hendrix 109. Gloria／Them 110. Gloria／The Doors 111. Gloria／Patti Smith

112至142，這三十一首再次帶入大夥耳熟的民謠感十足卻又在搖滾界十分站在高處的曲子。

112. Suzanne／Leonard Cohen 113. Both Sides Now／Joni Mitchell 114. Blue Bayou／Linda Ronstadt 115. Prairie Lullaby／Jimmie Rodgers 116. As Tears Go By／Marianne Faithful 117. House of the Rising Sun／Dave Van Ronk 118. Hurdy Gurdy Man／Donovan 119. Everybody's Talkin'／Harry Nilsson 120. Daydream／The Lovin' Spoonful 121. Angel of the Morning／Merrilee Rush 122. Tangled up in Blue／Bob Dylan 123. 3:10 to Yuma／Sandy Denny 124. When the Music's Over／ The Doors 125. Love Hurts／Gram Parsons 126. Femme Fatale／The Velvet Underground & Nico 127. Sunshine of Your Love(1968) ／Cream 128. I Got You Babe／Sonny & Cher 129. While My Guitar Gently Weeps／George Harrison 130. So Long, It’s Been Good to Know Yuh／Woody Guthrie 131. You Don’t Know Me／Ray Charles 132. If／Bread 133. Summer in the City／The Lovin’ Spoonful 134. Going Up the Country／Canned Hea 135. White Bird／It’s a Beautiful Day 136. Born to be Wild／Steppenwolf 137. Let’s Live for Today／Grass Roots 138. Sugar Magnolia／Grateful Dead 139. Crying／Roy Orbison 140. Surfer Girl／The Beach Boys 141. Come Softly to Me／The Fleetwoods 142. You Belong to Me／The Dupress

143首起，這十八首是「六十年代」特輯。也就是說，一聽到它，就浮起了六十年代的種種景象。其中最走紅的作曲家，像美國的Burt Bacharach、法國的Michel Legrand都在其內。

歌手如Petula Clark、Nancy Sinatra也在其內。

143. Walk On By／Dionne Warwick 144. Downtown／Petula Clark 145. No Milk Today／Herman’s Hermits 146. The Windmills of Your Mind／Noel Harrison 147. Time of the Season／The Zombies 148. Walk Right in／The Rooftop Singers 149. Rainy Night in Georgia／Brook Benton 150. Hang On Sloopy／The McCoys 151. Massachusetts／Bee Gees 152. Baby Elephant Walk／Henry Mancini 153. These Boots Are Made for Walkin’／Nancy Sinatra 154. Goldfinger／Shirley Bassey 155. Oh, Pretty Woman／Roy Orbison 156. Be My Baby／The Ronettes 157. Wooly Bully／Sam The Sham & The Pharaohs 158. Jean／Oliver 159. Secret Agent Man／Johnny Rivers 160. Reflections of My Life／Marmalade 161. Will You Love Me Tomorrow?／Carole King 162. Pleasant Street/You Keep Hanging on／Tim Buckley

以下這四十三首，又回到搖滾名曲。間有吉他曲、熱門歌等，直到以最紅的幾首大曲來收尾！

163. Dizzy／Tommy Roe 164. You Keep Me Hangin’ On／Vanilla Fudge 165. Isn’t Life Strange／The Moody Blues 166. Smoke on the Water／Deep Purple 167. Epitaph／ King Crimson 168. All Along the Watchtower／Jimi Hendrix 169. All the Young Dudes／Mott the Hoople 170. Ripple／Grateful Dead 171. Love Is in the Air／Shocking Blue 172. California／Joni Mitchell 173. Itchycoo Park／Small Faces 174. Sunday Morning／The Velvet Underground, Nico 175. Touch Me／The Doors 176. Sunny Afternoon／The Kinks 177. Downtown Train／Tom Waits 178. Midnight Rider／The Allman Brothers Band 179. Sunshine on My Shoulders／John Denver 180. Hotel California／The Eagles 181. In Christ There is no East or West／John Fahey 182. Auld Lang Syne／John Fahey 183. Corinna, Corinna／Leo Kottke 184. Louise／Leo Kottke 185. Johnny B. Goode (1958)／Chuck Berry 186. I Love You More Than You’ll Ever Know／Blood, Sweat and Tears 187. Hoochie Coochie Man／Muddy Waters 188. I Just Want to Celebrate／Rare Earth 189. I’d Love to Change the World／Ten Years After 190. My Sweet Lord／George Harrison 191. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry ／Al Kooper (Super Session) 192. Hard Nose the Highwa／Van Morrison 193. Four Strong Winds／Neil Young 194. The Night They Drove Old Dixie Down／The Band 195. Don’t Let Me Be Misunderstood／The Animals 196. Farewell, Angelina／Bob Dylan 197. 21st Century Schizoid Man／King Crimson 198. Boogie in the Park／Joe Hill Louie 199. The Dock of the Bay／Otis Redding 200. Feeling Good／Nina Simone 201. Purple Haze／Jimi Hendrix 202. Nights in White Satin／The Moody Blues 203. Hallelujah／Leonard Cohen 204. Like a Rolling Stone／Bob Dylan 205. Stairway to Heaven／Led Zeppelin

一挑，就挑出了兩百首。

稍一回視，發現好多人都沒有。Paul Anka、Bobby Vinton、Neil Diamond、The Everly Brothers、The Righteous Brothers這些老pop歌手都忘了。

再一看，唱folk的Cat Stevens、Simon & Garfunkel、James Taylor、Jackson Browne、Jim Croce、Phil Ochs、Joan Baez、Tom Paxton、Peter, Paul and Mary、Gordon Lightfoot……也都忘了。

Bruce Springsteen、Don Mclean、Janis Joplin也忘了。

搖滾名曲‘Incense and Peppermints’（Strawberry Alarm Clock唱）、‘Crimson and Clover’（Tommy James & The Shondells唱）、‘Something in the Air’（Thunderclap Newman唱）、‘Gimme Some Lovin'’（The Spencer Davis Group）等，唉，我都忘了！

這張歌單中，那些早年雖也聽，但後來剔除的Andy Williams、白潘（Pat Boone）、Frank Sinatra、Engelbert Humperdinck、Tom Jones、Bobby Goldsboro等等，當然就沒收錄了。

這也很像五、六十年代曾經很受大家讚譽的電影《岸上風雲》、《慾望街車》、《天涯何處無芳草》，我經過了七十年代、八十年代等等的省思，竟然再也不可能欣賞（甚至頗為鄙夷）是一樣道理。

人生，有著極多極多的進境。往往當你想拋開原本認同的東西，竟也可能是那麼的確定。

就像有一種菜你某天覺得真不喜歡吃了。它就真像是那種你二十年前就不該迷上的一種菜。

▋從folk先聽起

當我們直覺曲調是不是「優美」，其實是中國五聲音階籠罩我們所產生的那種傳統審美。也於是〈長城謠〉我們覺得好聽，李叔同填詞的〈送別〉我們覺得好聽，〈陽關三疊〉、〈太湖船〉我們覺得好聽，德弗札克《新世界》交響曲第二樂章中的人人記得的‘Going Home’（中文曾譯成〈念故鄉〉）我們也覺得好聽，是古代中國的音階輕撫在吾人身上早就溫潤軟甜的結果。

於是我們最早聽西洋歌，最感悅耳的，會像是folk。

先從folk聽起。Peter, Paul and Mary的‘500 Miles’、‘Puff, the Magic Dragon’、‘Cruel War’，The Brothers Four的‘The Green Leaves of Summer’，Joan Baez的‘Donna Donna’。

其實更早的‘Michael, Row the Boat Ashore’、‘Tom Dooley’，The Monkees唱‘I Wanna Be Free’，他們說的「民歌復興」（folk revival），說的Kingston Trio，說的The Highwaymen，我們在台灣早就聽過了。我們離那些事兒一點也不遠。

台灣唱片店一直在放的Johnny Horton、Marty Robbins的西部歌曲，也予人民謠之感。其實The Rolling Stones的‘As Tears Go By’，豈不就是folk？Bob Dylan根本最初就是正統的folk singer，像他唱‘Love Minus Zero’、‘Farewell Angelina’、‘When the Ships Comes In’、‘You Ain't Goin' Nowhere’，根本就是很正宗的folk，只是你再細審他的唱腔、他的成章成段的多層歌詞推進，你知道他遲早會是一個不純只是folk的超級歌手。而那時候他的音樂，像‘Tangled Up in Blue’、‘Like a Rolling Stone’，只能叫作「搖滾樂」！

等到聽Tim Hardin的‘Reason to Believe’，Crosby, Stills, Nash & Young的‘Teach Your Children’，Donovan的‘Colours’，Simon & Garfunkel的‘The Boxer’，Neil Young的‘Ambulance Blues’，Ralph Mctell的‘Streets of London’，Leonard Cohen的‘Suzanne’，Bob Dylan的‘Boots of Spanish Leather’，Tim Buckley的‘Once I Was’，Grateful Dead的‘Ripple’，Harry Nilsson的‘Everybody's Talkin’，Fred Neil的‘The Dolphins’，Dave Van Ronk的‘Hang Me, Oh Hang Me’，Sandy Denny的‘Who Knows Where the Time Goes’，Nico唱‘These Days’（Jackson Browne作曲），Tom Waits的‘Jersey Girl’，已然是高階版了。

那再聽到Harry Dean Stanton用西班牙文唱墨西哥民謠‘Canción Mixteca’（電影《巴黎，德州》的主題曲）時，那已是更高階、更高階版的民謠了。這時再聽白人在肯塔基地區所唱的bluegrass，再聽老舊、生鏽感極重的Jimmie Rodgers，再回想五十年代耳聞的Hank Williams，馬上發覺這些跨越地域的「民間聲音」是多麼的耐人咀嚼，甚至有些許悅耳！就像聽完了黃梅調的「親耳」後，再慢慢聽到了河南梆子、聽到了秦腔，竟也是如此的愈發喜歡了！

那麼黑人的民歌，是不是也不該錯過呢？其實拍《巴黎，德州》的德國導演溫德斯，他在片中也安排了一首‘Dark Was the Night, Cold Was the Ground’（二十年代盲人福音藍調歌手Blind Willie Johnson所半哼半唱之曲），讓Ry Cooder彈奏出來。

而黑人的民歌，固然有藍調，但有些也頗像白人的folky之曲。Elizabeth Cotten的‘Freight Train’，並不太像純的藍調。Lead Belly唱的‘Irene, Goodnight’，也不怎麼像純藍調。

Mississippi John Hurt的很多曲子，或Skip James的曲子，也往往已然染過別的民歌，已被打磨得頗圓潤，不那麼bluesy了。再稍一想，我們幼時熟聽或熟唱的Stephen Foster所作〈老黑爵〉（‘Old Black Joe’），〈哦，蘇珊娜〉（‘Oh! Susanna’），他的歌便是最標準版的民謠，而他採集並改作，其實很多來自黑人村莊聚落。這也像我們幼時熟唱的〈在那遙遠的地方〉一直以為被稱作「新疆民謠」，後來方知它是創作自王洛賓之手，只是它所採的曲調，亦相當部分是當地民謠，是同樣道理。

其實Dave Van Ronk唱‘St. James Infirmary’，或‘Cocaine Blues’，這些folk唱在他這個所謂「白人唱藍調唱得最好」的口裡，我們怎麼可能不愈來愈往黑人故鄉（像密西西比三角洲）的藍調去聽呢？