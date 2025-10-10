游過音頻的荒野

牠是深海裡的花腔男高音

發出尖銳的信號──

一首被月光沒收的詠嘆調





幻聽者站在公寓陽台，四處張望

耳膜裡長出巨大的樹

吃掉了白晝和黑夜

每片葉子都是幽靈的音符





她說聽見南方

月台底下鯨魚在唱歌，一直唱著

直到聲音裂解

碎成枕木裡的細沙





鯨魚游過盆地的天空，幻聽者伸出手

撫摸牠的背鰭

他們像兩枚錯置的黑白琴鍵

聲波和影像在歪曲的音軌裡合一





牠聲音裡的潮汐無法被解讀

她在耳邊播放自己的畫外音

他們想告訴彼此──這一生

好想被真真切切傾聽過一次





牠說，那些無人接住的句子，像洋流

經年從一雙雙閉合的耳朵間掠過





樓下的貓，她說

推翻巷底每一個垃圾桶

找到了時間的殘骸和話語的碎屑





註：科學家們認為發出52赫茲高音頻的鯨魚可能是雄性，藉由歌唱來吸引雌性的注意。



