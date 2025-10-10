陳怡芬／鯨魚與幻聽
游過音頻的荒野
牠是深海裡的花腔男高音
發出尖銳的信號──
一首被月光沒收的詠嘆調
幻聽者站在公寓陽台，四處張望
耳膜裡長出巨大的樹
吃掉了白晝和黑夜
每片葉子都是幽靈的音符
她說聽見南方
月台底下鯨魚在唱歌，一直唱著
直到聲音裂解
碎成枕木裡的細沙
鯨魚游過盆地的天空，幻聽者伸出手
撫摸牠的背鰭
他們像兩枚錯置的黑白琴鍵
聲波和影像在歪曲的音軌裡合一
牠聲音裡的潮汐無法被解讀
她在耳邊播放自己的畫外音
他們想告訴彼此──這一生
好想被真真切切傾聽過一次
牠說，那些無人接住的句子，像洋流
經年從一雙雙閉合的耳朵間掠過
樓下的貓，她說
推翻巷底每一個垃圾桶
找到了時間的殘骸和話語的碎屑
註：科學家們認為發出52赫茲高音頻的鯨魚可能是雄性，藉由歌唱來吸引雌性的注意。
