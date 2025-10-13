蕭詒徽／字條
警方到時，校警偷偷撕下牆上字條：○○父接，若母來須通報師長。
徵文辦法
●徵求只有「三十字」的小說，以「學校」為主題，內文字數限制30字內（含標點符號），標題不計入內文字數。徵稿期間：即日起至2025年10月15日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。詳細徵文辦法請上聯副文學遊藝場：http://blog.udn.com/lianfuplay/article。
聯合副刊╱主辦
駐站作家：陳栢青、沐羽
