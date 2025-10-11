蕭宇翔／一扇門那樣的陰影

推薦書：韓麗珠《裸山》（木馬出版）

閱讀《裸山》使我進入了漫長的失語狀態，完全無法複述書中世界，也無能抒憤心中所感。這是我沒有預料的，卻是在暈眩的讀感中，不斷自知，自證自明的──我共情那衣不蔽體，我同感著五體山崩，我還該怎樣書寫一篇讀後？怎樣一篇讀後，才不至於顯得像是一個嘮叨說教者，闖入黑暗的病室，逕直拉開遮光窗簾，以逼人、強勢、熾烈的日光，去冒犯到角落裡的諸多傷口？

「我不是人，我不需要陽光。」失去視力的主角雅人如是說。

當然我有很多選擇，如援引阿岡本的「例外狀態」、「裸命」、「神聖人」，上溯傅柯的「環形全景監獄」，乃至漢娜‧鄂蘭《極權主義的起源》，以盡情赴會，解釋社會運動、體制壓迫、創傷書寫種種，一篇千字短文也就完成了。然而，實際情況是，我遲交了一個月的書評，且不肯讀畢整部小說。你絕不會用「引人入勝」一詞去形容這本書，「妙趣橫生」、「扣人心弦」也令人發噱。

這顯然不是一部正邪相抗、高潮迭起、愛恨澎湃的反烏托邦題材小說，更精確地說，這本書沒有所謂的「題材」。題材是一種選擇，是選擇後的消化與釋出。你唯一可以確知的是，書中無時無刻不瀰漫著一股「無可選擇」的淡薄氣息，包括消化與進食上的無盡延遲，以及釋出時，那種點滴艱困。

而這本書，也又不只是一本憂患之書，不只是譬喻、魔幻、寓言等等文學技術所彰耀的，所謂作家畢生善盡修辭、想像、聲腔之能事，藉以折射、反射、透射出現實──而是，這本書實實在在就是對現實的逼視，如同將一隻襪子的反面，自內而外掏出。換句話說，這些文字並非藉由筆端的發力，而離開了身體與心智，從而去占據某處空白紙張。不，這些文字是由作者親手摘下的全副器官，置於強光曝曬之下，它纏連糾結，它沒頭沒尾，它受困於自身，它自身即是一種空白：

那些曾經支撐著牠過活的皮膚組織肌肉神經，藏在肉眼可見的軀殼之下，一層又一層，飽滿、豐富而多姿的，通過牠精神的深處，那些看不見的身體，像飛蟻的翅膀那麼薄，又容易掉落。 ──《裸山》p.129

然而，這是充滿了表達意念的空白，韓麗珠寫：「她要達到的不是嘔吐，而是表達。她也不是要清空自己的腸臟，而是刻劃自己的經驗。」須知那每一片蟻翅都是一個透明的人影。而傷口，本是肉身上的一道空白，缺角，是無可撫慰，空無一物卻又壓得喘不過氣──人突然意識到，凡存在者僅存自我，靈與肉體之外，再無其它。

但是結痂發生了。流動的血組成硬塊，將靈肉與外在世界阻隔起來，空白消失了，取而代之的是內在的修復，自我的發明，無可迴避──「她不能停止說話，否則，喉嚨可能會永遠封閉起來。」而當修復完畢，痂，完整地掉落，靈肉與外在，似是回復了如常的自然接觸，不再封閉。

因為那痂從來不是一道永恆的阻隔，而是一扇門。一扇門那樣的陰影。雖然結痂讓我們不曾知曉，自我的密室究竟發生了什麼呢？那傷口史是如何開關、捭闔？《裸山》以纖敏的筆法，將傷患這座「積壓自我的巨山」，如毛線的撕扯，由點而線而面，使它全裸，使它解散，使它空掉，又使它泥沙俱下，孑然脆弱，一無所有地前行，棄絕人類的治理與規訓，匯入了群山淡影。「她想要告訴他前方不是路，只是路的幻影而已。」然而，一個人若真到了無路可走、無跡可尋、生死杳然的地步，腳下再疏離，再躊躇，他都願意稱之為「路」的，他願意將自己的影子不斷向前推開。