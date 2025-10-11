紀金慶／當再現成為另一種遮蔽

推薦書：Anna Funder／著，徐立妍／譯《喬治．歐威爾之妻的隱形人生》（黑體文化出版）

在傳記書寫的歷史中，沉默從來不是空無，它常常是一種被制度性安排的缺席，一種語言無法抵達的邊界。《喬治·歐威爾之妻的隱形人生》正是這樣一本企圖與沉默搏鬥的作品——澳洲作家安娜·方德（Anna Funder）以小說性筆法、歷史考掘與個人敘述交錯的方式，召喚出一位在主流敘事中被消音的女性：艾琳·歐肖內西（Eileen O’Shaughnessy），歐威爾的第一任妻子，也是一位鮮少被命名、卻深刻參與歷史的知識女性。

但這本書不只是對一位女性命運的還原，更是對傳記文類自身權力結構的質疑。方德質問：為何過去的書寫無法「容納」她？她從自身作為母親與寫作者的身分出發，挖掘艾琳如何在婚姻與歷史的夾縫中，被從語言與記憶中反覆刪除。她指出：「妻職是一種邪惡魔術」，這不僅是對父權的控訴，也對傳記語法本身提出反省——誰說了？怎麼說？為誰說？

於是，這本《喬治．歐威爾之妻的隱形人生》也成為一場敘事上的實驗與冒險。小說化的場景重構、戲劇性的心理揣測、信件的剪貼拼組，交織出一種混種書寫：既揭露歷史的斷裂，也製造新的想像場域。在這樣的敘事框架中，艾琳浮現為一個既真實又被再造的存在。她曾是沉默的空白，如今卻可能成為另一種敘事的填空題。

方德讓艾琳「被看見」，但我們也不得不問：這樣的再現，是否又是一場新的遮蔽？

（一）傳記的重寫：當作者成為導演

方德的書寫動機，始於一個極為私人的發現：她驚覺自己在婚姻與家庭中默默承擔著大量無形的情緒與勞動，如同那些未被書寫、卻深刻支撐男性創作者的妻子。這一日常的壓力點，成為她重返歐威爾文本、追索「艾琳」身影的起點。

然而，作為讀者，你會隱隱然感覺方德不自覺地以某種近乎詮釋暴力的方式，欲強迫喚回一個被歷史文體抹除的女性能見度——她想讓我們「看見她」，不只是因為她值得被看見，更因為對作者方德來說，這種「被看見」本身就是一場對父權敘事的解構行動。

因此，方德選擇戲劇化的敘事策略，她將自己視為「導演」，用小說場景與信件拼貼，重構出一齣歷史與情感交纏的「舞台劇」。這就使得《喬治．歐威爾之妻的隱形人生》不是傳統意義上的傳記，而更像是一場主體書寫的試驗劇場。歷史片段、文學註解、作者自語交織其中，讓閱讀不再是「回顧」，而是一種現場性的沉浸——讀者仿佛置身艾琳生命的裂縫中，看見她如何在邊緣中維持尊嚴、選擇沉默或諷刺，並以幽微方式對抗世界的封鎖。

我們對艾琳的認識，多來自 2005 年被發現的六封私人書信，那是她寫給閨蜜的一點點生活紀錄、一點點抱怨、一些黑色幽默與自我消遣。方德以此為基礎，將艾琳從「賢妻」與「附庸」的形象中解放出來——她不只是歐威爾的伴侶，更是牛津知識圈中的才女，一位思想活躍、文筆鋒利的個體。

她在信中寫下：「我想等到殺人或分居後再通知大家」，語氣輕描淡寫，卻透露婚姻中的壓力與情緒的自我消化。這些幽默，不只是修辭，而是一種保留主體性的策略；她的冷靜與節制，是她在愛情、戰爭與性別束縛中選擇不被吞沒的方式。

然而，方德的書寫有時也超越了信件的界線。她讓艾琳的沉默開口，讓未言之語化為完整情境——例如她假設艾琳在西班牙與歐威爾的關係，是一種非自主的受迫；或暗示她被風流成性的丈夫深深傷害。這些敘事雖充滿情感張力，卻也可能模糊了我們對艾琳真實主體性的理解。

方德筆下的艾琳，既被喚回，也被重塑。她被從歷史空白中扳出，卻也在敘事中再次被鎖進某種現代女性主義的框架裡——一個更複雜、更悲傷、更能引起共鳴的「受害者角色」。

但艾琳真的是如此嗎？她的沉默與幽默，是否反而是對那種「非說不可」敘事慾望的抵抗？她的隱忍與節制，是否本身就是一種極其有力的能動表現？

方德意圖進行一場「再現正義」的實踐。她試圖補上歷史的闕如，讓艾琳不再只是背景裡的沉默身影。但這也觸及女性主義敘事中一個久未化解的悖論：當我們欲為一位歷史女性「發聲」時，是否也同時在替她「說話」？當我們急於揭示她的痛苦與犧牲，是否反而壓過她原本選擇保持模糊或節制的語氣？

我們當然可以理解方德的創作初衷——她想讓一個曾被歷史「不當對待」的女性，重新被看見。但當她選擇用現代女性主義的語彙，補上那些信件中未說出的情緒與心理，我們也必須問：這是否是另一種權力行使？是否也是一種語言宰制，只是它披上了「賦權」的善意外衣？

1937年3月13日，喬治·歐威爾（後排最高者）和艾琳·歐肖內西（歐威爾前方女性）與英國獨立工黨部隊成員在韋斯卡郊外的阿拉貢前線合影。（圖／取自倫敦大學學院圖書館歐威爾檔案館）

（二）誰能說，誰能被說？：再現的倫理困境

這場敘事冒險，其實揭示了一個更為棘手的倫理困境：我們是否在「揭露」之名下，又一次取消了艾琳的能動性？

方德的書寫策略，延續了某種熟悉的敘事慣性——即便我們不再讚頌偉人、不再神化天才，卻仍習慣將女性置於「痛苦—覺醒—受害—重生」的故事結構中。這種進步敘事看似是對父權的反抗，但它所允許女性發聲的方式與框架，依然受限。在這個框架裡，女性主體只有在揭露創傷、呈現受難時，才能被「說出來」；只有在表達破碎與無助時，才算有了「真實的聲音」。但如果她選擇沉默、選擇不以創傷命名自己的處境呢？如果她的書信幽默、冷冽、充滿保留，只是因為她已經找到了屬於自己的生存策略——這樣的主體，是否就無法進入「被揭露」的範疇？

這正是女性主義傳記書寫所面對的倫理斷層：我們是否太急著讓她說話，以至於忘了「她也可能有不說的權利」？我們是否在揭露之名下，又一次取消了她的能動性？

方德大量地重構情境，補寫艾琳的心理場景——她如何在丈夫的情感疏離中苦撐，如何在婚姻裡漸感羞辱與空洞，如何逐漸被「妻職」蠶食殆盡……這些描述情緒飽滿，帶來敘事張力，但也讓人不禁思索：那真的是艾琳的語調嗎？還是屬於作者對當代讀者心理的精準投餵？

這也觸及女性主義敘事中一個久未化解的悖論：當我們欲為一位歷史女性「發聲」時，是否也同時在替她「說話」？當我們急於揭示她的痛苦與犧牲，是否反而壓過她原本選擇保持模糊或節制的語氣？

這是一種深層的結構性矛盾——我們以為讓她說話了，卻又用我們的語言說了她的話；我們以為還原了她的輪廓，卻其實為她戴上了新的敘事面具。這樣的寫作，儘管意圖反抗父權，卻依然可能落入它的圈套中：將女性悲劇化為可被理解、可被消費的對象。

當我們以看似進步的方式「讓她說話」，若沒有意識到語言的建構性，我們可能只是在用另一套更柔性的語言系統，繼續說著我們所需要的「她」。

這正是後結構女性主義所不斷提醒的問題核心：語言從來不是中性的載體。每一種敘事風格、每一種語氣選擇，都深植於特定的權力結構與認知框架之中。歷來那些讓艾琳「消聲」的傳記，或許不全然出自惡意，而是他們所使用的語言與寫作形式，本就無法容納一位複雜女性的存在。傳統傳記語言服務於「偉大個人」的神話，它需要主角、助力者、對手與犧牲者。當語言系統早已預設了角色模板，歷史女性往往只能被書寫為背景中的幽靈、犧牲的妻子、或沈默的聖女。艾琳之所以「不可說」，並非她的生命毫無重量，而是這套語言結構中根本沒有能容納她的位置。方德嘗試用新的語言架構來修補這個缺口——她用小說化敘事與自我揭露，導入女性主義的思辨與倫理。然而，我們也應該謹慎追問：這套語言是否又是一個新的敘事模板？當她強調艾琳的隱忍與受創，賦予她豐沛而悲劇性的內在情感，是否也不自覺地將她編入一套現代「女性受害者敘事」的既定模式？

因此，關鍵問題不在於「我們說了什麼」，而是：「這些是誰在說？用誰的語言說？說給誰聽？」

方德也許真誠地想要還原一個「真實的艾琳」，但「真實」並不自明。在權力密布的語言網絡中，任何還原都是選擇，任何敘述都是剪裁。而我們若不意識到這一點，所謂的「揭露」，就很容易成為另一種遮蔽。我們與其期待有一種語言能忠實說出她的全部，不如承認：某些主體只能在語言的邊界被隱約感知。傳記的任務，或許不是修補歷史的破口，而是為那些尚未能被語言捕捉的存在，保留一個尚未說出之處的空間。

（三）她不是被寫下的對象，而是能動的書寫者

若說歷史上的艾琳被「抹除」是父權語言的結果，那麼今天我們以女性主義姿態將她重構，是否也可能落入另一種危機——「過度再現」？

方德當然不是惡意的旁觀者。她願意挖掘歷史檔案、讓消聲者浮現，這在當代女性傳記書寫中，是必要且可敬的姿態。但令人擔憂的是，她是否也在書寫中「替艾琳說得太多」？在方德筆下，艾琳不只被賦予了情感歷史，還被強烈投射了某種情緒結構：羞辱、壓抑、悲傷與崩解。這些情感不再只是合理猜測，而逐漸成為敘事主軸。她的沉默變成痛苦的象徵，她的理性語氣被視為自我防衛的裂縫，她的幽默成了未曾揭露的創傷代碼——如此一來，原本作為她自我主體的策略，竟被重新詮釋為她尚未治癒的創傷。

這樣的詮釋是否太過線性？是否也將我們推向另一種由情緒主導的敘事設計？——從過去的「英勇丈夫 vs 隱形妻」，轉為今天的「才華男子 vs 被犧牲的悲劇女人」。敘事的主導權依然不在她手中，只是換了一套更柔性的權力話語，繼續替她書寫。

於是問題變得更困難也更迫切：我們是否能夠真正從語言中心的架構中退一步，不再用某一套預設的敘事模式去「說她是誰」？我們是否可能承認：她的策略沉默、她的反諷風格、她未曾留下的自白，其實正是她作為主體的選擇？

此時，當代思想中的「能動性」（Agency）概念為我們提供另一種觀看角度。我們其實可以拒絕將女性主體簡化為二元———要不是順從的受害者，就是英勇的反抗者。相反，它讓我們看見：主體可以在結構中協商、調整、拖延、反諷，甚至以戰術性順從來保存自身位置。

如果從這個角度回望艾琳，我們會驚訝地發現：她從來不是沒有聲音的幽靈。她是戰地前線的實務執行者，是丈夫創作的批評者與催化者，是用一封信的冷笑維持邊界的沉著觀察者。她不是被動地活著，而是在眾多壓力中持續編織出可供自身呼吸的微型空間。

但當方德將這些微妙位置重新編織成一套情緒敘事，將其歸納為壓抑的證據，我們就可能不小心再次否認她原有的能動性。如此一來，她的選擇變成了不自覺的結果，她的沉默變成需要揭露的真相，而她的機智，則成為尚未治癒的創傷話語。

這是一種深層的結構性矛盾——我們以為讓她說話了，卻又用我們的語言說了她的話；我們以為還原了她的輪廓，卻其實為她戴上了新的敘事面具。

因此，真正的書寫革命，也許不在於「替她發聲」，而是為她保留不被定義的權利。

她或許從未被允許說「我不是你以為的那種人」，而這句話——正是我們必須替她保留的語境。傳記的任務不是造神，也不是揭密，而是放下主導權，讓那些仍未完全能被我們理解的人，有一點點空間可以說：我選擇這樣活，我有我的策略，你無需為我定義。

艾琳·歐肖內西與養子理查．布萊爾，1944年。（圖／取自倫敦大學學院圖書館歐威爾檔案館）

（四）當揭露變成凝視：悲劇的可消費性

方德的書寫策略意圖對抗歷史遺忘，但也讓我們不得不重新審視另一個問題：揭露是否一定帶來賦權？

當女性主體的「缺席」成為敘事焦點，情感與道德訴求自然強烈，但這樣的強度也可能產生另一種效果——將女性簡化為可被理解、可被同情、可被再現的悲劇角色。這樣的角色設計，對當代讀者極具吸引力，卻也可能落入情感資本的市場邏輯。

於是我們面對一種悖論：我們以為在還原她的存在，實則是在重新塑造一個「易於被悲憫」的她。她不是作為複雜主體被認識，而是作為「陰影裡的受難女性」被消費。

這樣的揭露邏輯，看似在反抗父權，但其實並未真正逃脫中心化的敘事慣性。主角依然是「他的世界」；「她的故事」依舊只是他的延伸、他的後果。艾琳的命運仍緊緊依附於歐威爾的天才與缺席，彷彿只有透過這層關聯，她的痛苦才值得被看見。

這不是敘事策略的失誤，而是我們深陷其中的認識模式——我們太習慣「揭露不義」之後便收手，卻鮮少繼續追問：揭露之後，然後呢？我們是否只是將父權語言換上了同情的外衣，繼續控制了她說話的方式？

這也是傳記書寫面臨的倫理核心——我們是否真有權去「想像」一個歷史女性的情緒內在？當方德描述艾琳如何在丈夫的風流中「羞愧」、「心碎」、「無力自保」，當她將信件之外的斷裂時刻補寫成劇場式情節，那究竟是賦權，還是挪用？

艾琳從未留下這些情緒自白。她選擇用冷靜語調書寫生活，用黑色幽默對抗婚姻裡的荒謬與疲憊。這樣的語言策略是否本身就是一種能動的選擇？而我們將這些語言重新解碼為壓抑與痛苦，是否正是對她原有主體策略的再一次抹消？

我們不得不警覺：當我們太急於「為她發聲」時，很可能也同時奪走了她保持沉默的權利。

真正的賦權，不應是替她說話，而是承認她可能有話不說、有話不願說、甚至故意不說。沉默不必然是壓抑，有時是冷靜判斷、策略疏離、自我保護——這些，都構成了她身為主體的另一種敘事姿態。

艾琳可能從未想成為什麼象徵性的人物。她不願寫自傳，不留下日記，在丈夫的文本中選擇低調，在信件中以輕描淡寫的方式訴說生活。這些「不寫」、「不說」、「不回應」的動作，不代表她缺席，而是她刻意選擇以一種不同的姿態存在。

這些微妙的主體操作，是我們今天閱讀女性史時，最容易忽略的部分——我們渴望她的創傷證詞，卻忽略了她其實已經用語言做出了選擇；我們盼望她高聲控訴，卻未看見她其實早已以沉默與反諷守住了最後的自尊。

當我們再度書寫歷史時，能否不急於將「主體」還原為「意義」？不急於將她的一生歸納為可敘說的故事？讓她留下的空白、未說的話語、難以拼湊的沉默，也能成為一種值得被尊重的存在形式。

（五）留白，不是遺漏，而是主體的可能場域

若說方德的著作讓艾琳「浮現」，那麼我們也該問：那些沒能被寫下的部分，是否也構成艾琳的一部分？

過去我們總習慣將歷史斷裂視為遺憾，將資料的缺口視為需要填補的漏洞。尤其面對被父權體制壓抑的女性，似乎只要我們再多想像一點、再多重構一點，就能補上那段缺席的語言。但這樣的修補衝動，往往忽略了一個最關鍵的倫理提問：她，真的希望被補完嗎？

哲學家傅柯（Michel Foucault）提醒我們，沉默並非語言的反面，而是話語系統內部的策略之一。在這樣的觀點下，歷史中的「留白」，也許不是語言的失效，而是另一種形式的抵抗——不讓體制得逞的抵抗、不進入可說範疇的抵抗。

我們從來不會問，艾琳為何沒有寫下自傳，為何沒有留下更多私人筆記。因為我們太急於解讀、呈現與歸納，忘記「她未說之事」，可能正是她最堅決的選擇。

書寫歷史女性的空白，需要的是克制，而非補償。真正具倫理意識的敘事，不是急於說明一切，而是有能力在無法言說的部分前止步。這樣的止步，不是放棄，而是一種沉默的承認：我無法為她代言，我只能守住她留下的沉默，將它視為存有的一部分。

方德選擇戲劇化地補寫艾琳的生命——她如何羞愧、如何崩潰、如何在手術台上悲鳴。這些場景雖令人動容，卻也讓人不安：這是她的痛，還是我們想像中「她應該要有的痛」？

這些戲劇化的語言，未必是來自父權，但卻同樣可能構成宰制。它滿足了現代讀者對「女性如何在壓迫中受苦」的期待，也鞏固了一種熟悉的敘事節奏：女性＝受難者；沉默＝等待發聲；空白＝等著被填滿。

但這樣的「填補邏輯」是否也隱藏了新的控制？在補寫的正義感之下，我們是否再次褫奪了她保有曖昧與矛盾的權利？

或許，書寫歷史女性最具解放性的策略，並不是讓她們清晰可辨、可被同情、可被分類；而是允許她們不被完全命名，不被敘事收編，保有成為「未竟之物」的空間。

這樣的傳記書寫，更像是一場召喚，而非還原。它不尋求結論，而製造可能；不試圖證明主體的完整性，而讓主體的邊界得以延展與模糊。這是一種非線性、非再現的敘事政治——如蒙太奇、如舞蹈，如一道曖昧的裂縫，讓過往與未來在其中交錯。

當代女性主義傳記書寫，也許該不再追求「說出全部」，而是學會「如何與沉默共處」。

喬治·歐威爾之妻的隱形人生固然重要，它揭開了傳統傳記對女性的結構性遮蔽，也讓「妻職」作為制度性勞動得以被重新觀看。

但它同時也提醒我們：我們不只是要看見她被抹去的生命，更要警覺我們是否正以「揭露的名義」，再一次強加了詮釋與說話的語言給她。￼

真正的女性主體書寫，不是完成「她的故事」，而是開啟無數尚未被允許發生的故事形式——包括碎裂的、遲疑的、難以辨識的、拒絕說出來的。這才是將歷史從父權敘事中解放出來的第一步。

因為唯有如此，我們才真正不是為她說話，而是為她守住說話的可能性。

Anna Funder／著，徐立妍／譯《喬治．歐威爾之妻的隱形人生》書影。（圖／黑體文化提供）