鍾喬／馬太鞍
光復舊稱馬太鞍
每一粒樹豆 都是生命泉源
每一步踩踏上月台的腳印
都有你我的泥濘
我們用這樣的腳印
寫下一個村莊的新生紀事
我們用這樣的泥濘
來催生一座鄉里
在時間裡 猛烈冒芽
最近 常常想起東海岸
想起年少輕狂的好友麻子
想起浪跡青春 不羈中扎根
想起 一層一層汙泥
兀自在窒息中 開闢溪土
創造逆生契機的每一雙 雨靴
想起曾經在畫中
為晴空下 濱海靠山的稻田
寫下島嶼敘事的詩行
一如浪濤 長夜 與
在山谷間穿梭的光與影
瞬間的摧毀 換來
恆久的共創
光復再生馬太鞍
每一粒樹豆 都是生命泉源
就像海邊的那片稻野
在天地海洋與山邊
每一粒稻穗 都像樹豆
在泥流中 召喚古老的吟唱
在光與影飄過的山谷
唱一首回返之歌
光復新生馬太鞍
馬太鞍積累泥濘在時間中的祝福……
