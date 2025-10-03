光復舊稱馬太鞍

每一粒樹豆 都是生命泉源





每一步踩踏上月台的腳印

都有你我的泥濘

我們用這樣的腳印

寫下一個村莊的新生紀事

我們用這樣的泥濘

來催生一座鄉里

在時間裡 猛烈冒芽





最近 常常想起東海岸

想起年少輕狂的好友麻子

想起浪跡青春 不羈中扎根





想起 一層一層汙泥

兀自在窒息中 開闢溪土

創造逆生契機的每一雙 雨靴





想起曾經在畫中

為晴空下 濱海靠山的稻田

寫下島嶼敘事的詩行

一如浪濤 長夜 與

在山谷間穿梭的光與影





瞬間的摧毀 換來

恆久的共創





光復再生馬太鞍

每一粒樹豆 都是生命泉源





就像海邊的那片稻野

在天地海洋與山邊





每一粒稻穗 都像樹豆

在泥流中 召喚古老的吟唱

在光與影飄過的山谷

唱一首回返之歌





光復新生馬太鞍





馬太鞍積累泥濘在時間中的祝福……



