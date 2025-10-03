鍾喬／馬太鞍

聯合報／ 鍾喬

光復舊稱馬太鞍

每一粒樹豆　都是生命泉源


每一步踩踏上月台的腳印

都有你我的泥濘

我們用這樣的腳印

寫下一個村莊的新生紀事

我們用這樣的泥濘

來催生一座鄉里

在時間裡　猛烈冒芽


最近　常常想起東海岸

想起年少輕狂的好友麻子

想起浪跡青春　不羈中扎根


想起　一層一層汙泥

兀自在窒息中　開闢溪土

創造逆生契機的每一雙　雨靴


想起曾經在畫中

為晴空下　濱海靠山的稻田

寫下島嶼敘事的詩行

一如浪濤　長夜　與

在山谷間穿梭的光與影


瞬間的摧毀　換來

恆久的共創


光復再生馬太鞍

每一粒樹豆　都是生命泉源


就像海邊的那片稻野

在天地海洋與山邊


每一粒稻穗　都像樹豆

在泥流中　召喚古老的吟唱

在光與影飄過的山谷　

唱一首回返之歌


光復新生馬太鞍


馬太鞍積累泥濘在時間中的祝福……


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
文學的社會事件簿 花蓮 緊急救難

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

廖玉蕙／我75歲，不開車開YouTube頻道（下）

李雍／我的父母親

鍾喬／馬太鞍

廖玉蕙／我75歲，不開車開YouTube頻道（上）

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。