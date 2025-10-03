廖玉蕙／我75歲，不開車開YouTube頻道（下）

文／廖玉蕙

有趣的是，兒子和妹妹對錄影成品的品評，重點都擺在光線柔和嗎？燈光來自的方向是對的嗎？明暗對比是否ok？人物有沒有置中？頭頂得留三指寬，畫面才不會太擠！眼睛要在九宮格的最上面那條線，才不會像浮出一顆頭在水面的青蛙……等技術層面；而我最在意的卻是衣服有沒有皺褶、穿著端正否？臉上妝容會不會太造作或法令紋太明顯，是不是顯老……等個人造型上，女兒常微嗔回我：「媽，這不是重點！」我不服，反問他：「這為什麼不是重點？用醜來汙染別人的眼睛是最不道德的。」

封面是讀者最先接觸的門面，包括吸引人的標目和賞心悅目的圖像。兒子提醒封面人物的眼睛一定要直視觀眾，將觀眾鎖定，強調：「你不看觀眾，觀眾也不會想理你喔。」題目不能太文學、太袒露也不宜太具象，最好要有一點懸疑，一點曲折，能引發一窺究竟的慾望，照片最好要賞心悅目。為了達到要求，女兒成天把我照片裡的上半身，從A張挖出來，種到B處去，像女媧補天似的。但眼睛直視觀眾的要求，常常被我忽略。我總不能像傀儡一樣，一切都聽兒子的，必要時，得在無關緊要處，讓人家知道誰才是主角！

通常女兒粗剪後會給我先看毛片，我總是憐惜她夙夜匪懈的辛勞，儘量不囉嗦她，草草說ok，讓她接著往下配插圖及下字幕。上片前，再看一次時，發現有些不自然的搶拍子處，又忍不住求全地希望留白多一點，讓速度較舒緩些，結果造成更多麻煩。因為一拉出空白，後面的配圖及字幕通通跑掉，需要花費更多力氣一點一點地重新對齊，麻煩可大了。

另外，在影片中穿插相關圖片也讓我們忙爆。裡頭穿插的照片，有早年的，有外子的速寫、畫作、女兒和我的攝影，人物、花草、樹木、建築……常常出動家人，先自記憶中搜尋，再循線去找，把上百本照片簿、小畫冊、大畫板……攤了一桌、一牀、一地，一屋子亂糟糟的，如果實在沒有找到合適的，還督責外子即席創作，也算是一大工程，幸好他樂意當我們的救火隊。女兒通常會先自行選定配圖，我常因忙別的事，來不及先審閱，等到有時間收看時，忽然又不滿意了，女兒又得重新找照片、掃描、調整尺寸、修圖，再把它插入對應位置，非常「厚工」（費力），女兒的臉色就不止於發青，根本是黑掉了。這也告訴我，一定得按照既定的SOP循序漸進，想偷懶，絕對行不通。

要談到最費思量的，莫過於題目的設定。AI在這上頭也給了些啟發。我們通常仰仗它幫忙擬寫每回的故事綱要，並為影片訂個吸引人的標題。我們將故事的文本，丟進幾種不同的AI工具裡，並說明我們需求是什麼（譬如：請它提供五個標題，三則概要之類的）。在這同時也得將我們的YouTube或podcast的受眾年齡層及需要的標題風格附上，它才能據此斟酌，也才比較容易抓住更具體的需求。如此來來回回，總要好幾趟，就在和AI交手的刺激中，尋找出適當的標目。慢慢就學會靈活向AI發問。

除了變成一個擅長發問的人外，我還摸清了AI的套式。有時也忍不住跟AI吵架。譬如，無視於文本，AI兀自瞎編，牛頭不對馬嘴。不知是看不懂，還是像人類一樣，有時也心猿意馬，歸納出來的綱要，根本是雞同鴨講，完全在狀況外。AI倒是都很有禮貌，勤於道歉，卻常常不知悔改。最終發現，一分錢一分貨的律則，也適用於AI的世界， AI比人類還勢利，見錢眼開，花錢的AI和免費的，品質大不同。

說故事的方法，也是核心問題。有熱心的讀者建議我，以更自然的口語說故事，會比朗讀更親切，還拿蔣勳來激勵我。我回他：我之所以製作YT，是想推廣文學的閱讀，相較於只是讓大家聽故事，毋寧更希望兼顧散文的韻律感。所以刻意朗讀原汁原味的散文來呈現原貌，刻意不用太口語，畢竟文學跟口語還是有差別的，這是我個人的堅持，實不必拿來跟別人比。

這次經營YouTube和podcast，跟寫作的心情大不同。寫作是安靜的獨立作業，寫完後，刊登或出書，都不必再大費周章，但除了領版稅時，約略知道有多少讀者外，鮮少和讀者有直接的互動；經營YouTube和podcast的回饋是非常即時的，有時剛po出，立即有人按讚，儼然「先讚先贏」的概念，都還來不及聽哪！我把這種盲讚視為對我辛苦製作的支持；有的會認真寫回饋意見，我多半會一則一則認真回覆，不假手他人。我一方面把這視作誠意的交陪，一方面也在回覆文字裡尋找創意，儘量用新鮮的答案來應對進退，也藉此靈活自己的腦袋，以防太早失智。

觀眾的回饋往往讓我激動不已。一位遠居異域的老朋友，特地從臉書捎來私訊說：「我的婆婆高壽九十三歲，原本身強體健，前幾個月跌跤，摔壞了筋骨，不知為何，眼力也陡然下降；原本喜歡閱讀的她，再沒法子看書，非常懊惱。我靈機一動，分享給她「廖玉蕙說故事」的podcast連結，她居然聽得津津有味，不但反覆聽，還介紹給來探望的此地親友。」有了如此具體的回饋，讓我知曉可能的讀者群，也讓我很振奮。

我正在電腦上打出長篇大論製作YT和podcast的學問與克服之道，女兒一旁覷著，小小聲嘟囔：「說得跟真的一樣，好像都是媽媽自己的本事，其實苦的是……」聲音逐漸變小。我知道，如果沒在結尾表彰一下女兒的辛勞，會很難善後。是的，這上頭說的種種成績，都是女兒夙夜匪懈的貢獻。至於兒子，在我表達想製作YT和podcast的第一時間就問我：你做podcast意欲何為？我夸夸回他一套推廣文學的大道理；背過身子，捫心自問，其實說穿了只是不服輸。自從他的「只能喝酒的圖書館」訂閱數字達到十萬後（現在已達二十三萬），我的身分忽然變成「Hank的媽」！憑什麼！幾十年來，Hank不是一直都是「廖玉蕙的兒子」嗎？