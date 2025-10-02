廖姵穎／炎夏的地攤

聯合報／ 廖姵穎

某個曝曬的午後

小心地坐上地板的薄毯


商人招手叫賣

「喜歡的可以帶走。」

書櫃裡的、桌子上的、床頭旁的

經過商人的擺放成直線

流動的目光如浪般層層沖刷

豔陽讓雙眼不適合欣賞

客人瞇著眼選購

風扇、撲克牌和電話被挑選

以低價賣出


地上泛黃的布偶和經書

剩太陽在挑選


今天生意還是不太好呢

太陽趴在高樓頂端望著大家說

我回

但今天依舊得到了一點點關愛

和幾雙微笑的眼睛


「明天還會有人看見我嗎？」我問太陽，

「會的，」

「只要你還留著自己。」


