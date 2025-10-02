廖姵穎／炎夏的地攤
某個曝曬的午後
小心地坐上地板的薄毯
商人招手叫賣
「喜歡的可以帶走。」
書櫃裡的、桌子上的、床頭旁的
經過商人的擺放成直線
流動的目光如浪般層層沖刷
豔陽讓雙眼不適合欣賞
客人瞇著眼選購
風扇、撲克牌和電話被挑選
以低價賣出
地上泛黃的布偶和經書
剩太陽在挑選
今天生意還是不太好呢
太陽趴在高樓頂端望著大家說
我回
但今天依舊得到了一點點關愛
和幾雙微笑的眼睛
「明天還會有人看見我嗎？」我問太陽，
「會的，」
「只要你還留著自己。」
