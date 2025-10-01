路寒袖／亞維儂斷橋佇足

路，何時走到了

心頭的盡處

拉抽成孤單的影子

瘦得長長的

怯怯的站在角落

販賣永久保鮮的知識

多餘的那些情感

卻早已泛黃





市政廳前的廣場

誰會故意繞道呢？如我

每一張A4的海報

正聲嘶力竭的

迷惑，並招徠路人

我不就是之一？

心甘情願的，被迷惑

跟著整排腳踏車喘著氣

來不及休息又出發了

那十二世紀建的橋

猶如幾經變易的誓約

總被後悔的激情沖斷

幾百年來

二十二句承諾只剩下

剛開口的那四個堅持：

一切的堅持皆虛幻

河水從不擁抱橋墩哭泣

要斷就斷吧

何須再續前塵





我幽幽的站在橋上

好幾百年了

除了渴望看妳的臉色

還有，想知曉水的波紋

有無一抹映照天地的

微笑？





怎麼疼的愛

再如何痛的恨

都連接不起來了

真正的

我的字，若為石

我的詞就成為墩

詩，必然是

一座搭上心頭的

新橋



