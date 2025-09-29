紀小樣／雪歌

聯合報／ 紀小樣

雪……下在戶外

我幹嘛獨自沉默面對白牆

何況窗外還有想要聽我說話的月光

幽深的泥土說它寧願相信汗唾血淚

也不相信還有比骨頭更白的事物


這煙與火的人間

潔淨的雪那樣飄蕩飄蕩

我知道它綿密積累

絕然地不留一絲獸爪

我知道它凍結花香

也曾穿過葉隙給鳥目一點反光

更不留情面──推落

高空的一聲鷹唳


我知道生為火把，就算死

也不應畏懼寒洌。何況我們

曾經化為羽絨，自適地倚在

一棵不說故事就有故事的大樹之上

更把幾隻怕冷的雀鳥

輕輕玩弄於股掌


為了教我辨識幽暗與泥濘的結構

一整個天空的疲憊落了下來

我們也那樣飄蕩、飄蕩

──看年輪在雪中滋長

看葉綠素綁架巨量的陽光

又在大地解散


