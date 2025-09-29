紀小樣／雪歌
雪……下在戶外
我幹嘛獨自沉默面對白牆
何況窗外還有想要聽我說話的月光
幽深的泥土說它寧願相信汗唾血淚
也不相信還有比骨頭更白的事物
這煙與火的人間
潔淨的雪那樣飄蕩飄蕩
我知道它綿密積累
絕然地不留一絲獸爪
我知道它凍結花香
也曾穿過葉隙給鳥目一點反光
更不留情面──推落
高空的一聲鷹唳
我知道生為火把，就算死
也不應畏懼寒洌。何況我們
曾經化為羽絨，自適地倚在
一棵不說故事就有故事的大樹之上
更把幾隻怕冷的雀鳥
輕輕玩弄於股掌
為了教我辨識幽暗與泥濘的結構
一整個天空的疲憊落了下來
我們也那樣飄蕩、飄蕩
──看年輪在雪中滋長
看葉綠素綁架巨量的陽光
又在大地解散
