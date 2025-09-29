林薇晨／黑貓
熟識的街貓之一是一隻黑貓。黑貓渾身黝黑柔亮，眉骨附近毫毛微禿，乍看好像長了兩道粗粗的白眉。每次相遇我總是叫牠「黑貓貓」，親暱非常，因為牠確實不怕人，沒有怒意或怯意，總是懶懶散散地接受撫摸。不知道是哪位飼主在牠脖子上掛了一枚碧綠的鈴鐺，那綠意和牠善於造訪的蓮葉十分相襯。
小巷某戶人家在大門外栽種著蓮花，斑駁的陶缸開出幾枝粉紅花朵，周圍蓮葉何田田。這些花葉製造了參差重疊的陰翳，而黑貓經常在此歪倒補眠，幾乎隱遁於深深淺淺的灰影裡。
日前讀到一則新聞，關於近年英國收容機構的黑貓領養率遽減，本來我猜想這現象來自傳統迷信導致的偏見，好比黑貓作為女巫隨從惡魔差使容易招攬不祥什麼的，結果原因竟然是英國人認為黑貓不易拍攝，拍攝起來亦不上相，不方便分享於Instagram等等。真是視覺化且媒介化的時代。然而，想到小巷裡完美融入蓮蔭的黑貓，我便覺得英國人的顧慮似乎也不無根據。
傍晚我去文具店購物，經過蓮花缸時，黑貓似乎才剛甦醒，還賴在扶疏的陰影裡，只是伸出小掌揉著惺忪睡眼，不肯起身。黑貓會知道牠是幸福的嗎？幸福而知道是比幸福而不知道更為不幸的。黑貓身材清瘦，有稜有角，斜臥於花底如同一方不規則形的硯台，彷彿在牠背上摩挲一番就能摩出濃濃的墨汁。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言