聯副／文化部「第47次中小學生讀物選介」書單揭曉
文化部公布2025年「第47次中小學生讀物選介」評選結果，由24位專家學者組成評審團，自3336種參選讀物中精選出623種推介讀物，其中包含15種國家語言作品及70種評審特別推薦的「精選之星」，以社會議題、台灣原創、兒少身心三大關鍵詞串連獲選書籍。文化部表示，期盼此份書單成為兒少青年、學生家長、各級學校及圖書館的重要選書指南。本次獲選書籍及評選報告可於活動官網：http://book.moc.gov.tw查閱。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
