廖偉棠／水邊書

聯合報／ 廖偉棠

在這寄居之地

只有雲和浪是我的財富

這堆雲，我想送給胡續冬

哪怕他已經擁有太多

在雲的帝國

接下來他該笑著看我

滿懷野火一般的潮騷

想要送給荒野一般的某某


他就這樣目睹荒野尋找荒野而不援手

目睹一個被鑽石扎傷了光腳板的乞丐

遊歷群島，或者叫賣

蟬鳴於海市

而吝於當空扔下一枚分幣


那麼我們走吧，朋友你且跟我走

沙灘上有女兒新挖可以潛泳

到地球另一端的黑洞

地平線上有我們可以共謀

從葫蘆裡逃逸的針孔


誰在雨意密集起來之前

藉漁燈拍照。誰無意地

踩破了一個蝸牛

釋放一聲困在殼中的夜禱。


