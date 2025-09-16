廖偉棠／水邊書
在這寄居之地
只有雲和浪是我的財富
這堆雲，我想送給胡續冬
哪怕他已經擁有太多
在雲的帝國
接下來他該笑著看我
滿懷野火一般的潮騷
想要送給荒野一般的某某
他就這樣目睹荒野尋找荒野而不援手
目睹一個被鑽石扎傷了光腳板的乞丐
遊歷群島，或者叫賣
蟬鳴於海市
而吝於當空扔下一枚分幣
那麼我們走吧，朋友你且跟我走
沙灘上有女兒新挖可以潛泳
到地球另一端的黑洞
地平線上有我們可以共謀
從葫蘆裡逃逸的針孔
誰在雨意密集起來之前
藉漁燈拍照。誰無意地
踩破了一個蝸牛
釋放一聲困在殼中的夜禱。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言