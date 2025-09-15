沐羽／新手保護期
畢業典禮結束，大門卻沒打開。
門衛說：稍等，外面世界正在維修。
文學遊藝場·第35彈 三十字小說徵文辦法
●徵求只有「三十字」的小說，以「學校」為主題，內文字數限制為30字內（含標點符號），標題不計入內文字數。在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2025年10月15日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。預計十一月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。聯副文學遊藝場：http://blog.udn.com/lianfuplay/article。
●投稿作品切勿抄襲，優勝名單揭曉前不得於其他媒體（含聯副部落格以外之網路平台）發表。聯副部落格有權刪除回應文章。作品一旦貼出，不得要求主辦單位撤除貼文。投稿者請留意信箱，主辦單位將電郵發出優勝通知，如通知不到作者，仍將公布金榜。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。
聯合副刊／主辦
駐站作家：沐羽、陳栢青
