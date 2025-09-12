時光，似乎在頭城老街的一處轉角安靜佇足。

一棟修舊如舊的老屋映入眼簾，斜紋木牆、復古窗框，與熟悉又有些陌生的經典紅色轉盤公用電話相互輝映，彷彿一腳踏進年少的時光。

民國64年負笈台北，宿舍外牆也掛著同樣的市內電話，是許多學子寄託思念的窗口。

其實基隆不過三十公里外，卻隔著十幾枚一塊錢銅板的距離。每次打電話，手中得握滿硬幣，先投入一枚撥「○」接上總機，再報出對方電話號碼。確認我手中硬幣數量足夠，聽見一枚枚「噹！噹！噹！」清脆落下聲音後，總機小姐才輕聲下令：「時間三分鐘，雙方可以講話了！」

這樣的電話，曾經是成長過程中街頭巷尾的主角。轉盤「喀啦喀啦」的旋轉聲，是記憶中最溫柔的節奏。至於那三分鐘倒數的忐忑，總是在心跳與靜默間，轉為思念。

如今，它被小心安裝在老屋牆角，不再發聲，卻像一位年邁優雅長者，悄悄佇立在記憶深處，持續訴說著過往的故事，說著那時的人，那時的情感，那時的耐心與等待。

街角遇故人，不問前塵事，只是再次凝視，揚起嘴角說：「太好了，你還在！」