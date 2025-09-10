去年回客家庄參加一場午宴。作東的友人逐一介紹賓客，當介紹到與我年紀相仿的一位男士名字時，我的思緒旋即拉回國中求學時母校的操場。他是我同屆同學，在校互不相識，畢業後也無任何交集，五十年前我彷若是擦身而過的路人甲，僅僅在一場跳高比賽中，便牢牢記住他的名字。

初秋下午最後一堂課，學校與鄰近的新坡國中進行一場體育交流。他是技藝班的同學，在此之前，從未聞學校有如此身形瘦小的跳高選手。我坐在司令台右後方，面海，看他先行碎步，助跑、疾馳、一蹬，從右側起跳，以背滾式飛過竹竿，從我的視覺角度裡，他過竿後的姿勢，像是在遠方的海裡漂浮。我從未看過那樣跳高方式，內心驚訝無比。幾輪較勁後，成績已穩居寶座，接下來的高度，每一次挑戰都超過他的身高。

司令台上一次又一次廣播他的名字，同學在看台上屏息以待。可能是場景的緣故吧，從台階望去，他身形變得好渺小，像是遠方點點船隻，在澎湃的加油聲中，他壯志空前，如同在兜頭捲起的浪尖裡翻滾，乘風破浪，締造了輝煌紀錄。他仍不甘示弱，不斷地想挑戰自己。彼日，斜陽慢慢落海，變黃，絲毫都不想屈服，那是我國中三年時光，發現日頭落海最為緩慢的一天。我在這一刻把他的名字牢牢記住，像是鏤刻在夕陽裡，等了將近半個世紀之久，當面向他訴說。

他怔怔地望著我，許久說不出一句話，極其訝異竟有如此陌生又毫不相干的人，清楚記住他生命中的浮光掠影，像是曇花一現的榮耀。那場比賽後，他釘鞋高掛去做粗工，奔波餬口，生活就是最大的障礙，如同面對崇山峻嶺，再也沒有機會挑戰人生的更高度，更從未回過那座操場緬懷過去的自己。他幾乎快忘記這件事了，像是被抹布拂拭過一般，僅留下一絲絲的草灰蛇線，在我描繪勾勒下，彷彿也慢慢清楚勾動他的心靈。他沉思好久，連拿筷子都遲疑了，在平凡的日子裡感受曾經的非凡，原來自己的名字響叮噹呀！他與我道別時，眼睛泛潮，我宛若看到充滿淚水的兩座海洋，那是當年操場後方的大海吧！

你知道嗎？這件老掉牙的往事，著實騷動他的心靈，他沉寂長年的心湖頓生漣漪，內心深處如潮洶湧。從作東友人口中得知，那場宴會後的第二天傍晚，他踏回學校操場，站在當年跳高場地的原址，對著一望無際的汪洋，夕陽緩緩向他行最敬禮。此後每一天，他認真練習跑步，一次比一次跑得更遠，突破瓶頸找回年少英雄夢。如今他收起了鮪魚肚，壯大了麻雀腿，頹喪的雙眸變得有神，談笑自信，那是潛伏已久的體育魂呀！人們都說往事只能回味，其實不然，有的時候往事是一帖良藥，給足了往後人生的決心和勇氣。

我把這件事告訴老母親，落落長的細節，她草草就給了結論：「阿腦有用啦！」

阿腦，客家語，讚美的意思。每一個人都有自己的名字，渴望被重視，我和他是如此的不期而遇呀！全然沒有一點鑿痕。這樣的際遇，那般的讚賞，顯然命中了紅心，他身邊的女友，在那一刻彷若對他無限崇拜。客家的阿腦，真的像芬多精一樣，感染力特強，直入大腦，產生最神奇的力量。